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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحتفاء كبير من جهور السوشيال ميديا بها.. فيروز تزور محبيها كل سنة مرة

فيروز وابنتها
فيروز وابنتها

بمجرد ظهور الفنانة الكبيرة فيروز تصبح حديث العالم العربى أجمع ، فبعد نشرت ريما الرحباني عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" صورة لها بصحبة والدتها المطربة الكبيرة فيروز وكتبت:"سيلفي والماضي خلفي".

 

ورحب الجمهور صور محبوبتهم فيروز ، وعلقوا عليها فرحين :"الماضي والحاضر والمستقبل .. فيروز حاضرة في كل الأزمان "، وكتب أخر:"جارة القمر و ريما الحِِندقٌة، ولايوجد وصف.

 

وخلال ساعات قليلة تمكنت فيروز التى لا تطل على جمهورها فى السنوات الاخيرة الا نادراً من تصدر مؤشر البحث جوجل ، خاصة وانها غابت عنه لما يقرب من العام ، منذ ان ظهرت برفقة الرئيس الفرنسى ماكرون . 

 

خلال هذا العام تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصابة  فيروز بفيروس كورونا قبل أن تنفي أسرتها هذه الأنباء لاحقا.

 

وأصدرت الوكالة الوطنية للإعلام بيانا صحفيا تطمن فيه الجمهور على صحة فيروز ، قالت فيه "تتداول مجموعات واتساب خبرًا كاذبا منسوبا إلى الوكالة الوطنية للإعلام، يزعم مروجوه أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تحدث عن إصابة السيدة فيروز بفيروس كورونا، وأن ريما الرحباني أفادت بأن السيدة فيروز بخير ولديها فقط العوارض العادية، وقد باشرت إجراءات الحجر المنزلى.".

 

وأضاف البيان: "هذا الخبر عار من الصحة تماما ولا علاقة للوكالة الوطنية به، وهي لم تقارب الموضوع لا من قريب ولا من بعيد لذلك اقتضى التوضيح".

 

رئيس فرنسا فى منزل فيروز : 

 

وكان اخر ظهور لفيروز من خلال زياة  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها  ، حيث أك  أنه شعر بالرهبة خلال لقائه مع السيدة فيروز أمس الاثنين، أثناء استقبالها إياه في منزلها بالعاصمة بيروت".

 

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي:" شعرت بالرهبة عندما كنت في حضرتها وصوت فيروز ليس أكسسوارًا في مثل هذه الأزمات وهي تعطي شيئًا من لبنان الحلم وصوتها لا يزال مهمًا حتى هذا اليوم".

 

وأضاف:"اسمحوا لي أن احافظ على خصوصية اللقاء مع فيروز ورأيت جمالها ووعيها ووضوحها السياسي لقد تكلمنا وصمتنا".

 

وكان ماكرون منح السيدة فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا أنشأه نابليون بونابرت عام 1802.

 

وفي المقابل أهدته السيدة فيروز  لوحة فنية، خلال زيارته لها في بيتها بالرابية.

 

من جانبه، قال ماكرون للمتظاهرين أثناء مغادرته منزل فيروز إن "اللقاء مع السيدة فيروز كان استثنائيًا ولا أستطيع البوح بما قالته لي، وفيروز رمزكم في لبنان وأغنيتي المفضلة هي (لبيروت)".

 

وأضاف: "فيروز تعطينا الأمل وتعطي صورة حالمة عن لبنان وأنا أعدكم أن يعود لبنان أفضل".

 

وتابع أن فيروز تجسد قصص المحبة، واصفا إياها بـ"الإيقونة" ولها مكانة خاصة بقلوب الفرنسيين.

فيروز الرئيس ماكرون رئيس فرنسا مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الفرنسي ماكرون المطربة الكبيرة فيروز

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