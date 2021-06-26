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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صابرين تكشف عن سر ابتعادها عن السينما السنوات الماضية

صابرين
صابرين

كشفت الفنانة صابرين عن أسباب قلة أعمالها السينمائية  خلال السنوات الماضية ، مؤكدة ان الادوار التى كانت تعرض عليها فى الفترة الاخيرة لم تكن تشعر انها تصلح لها . 

 

وتابعت صابرين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد قائلة : هناك دماء جديدة من مخرجين  دخلت فى مجال السينما ، وربما تكون المرحلة العمرية التى أعيشها الان مطلوبة فى السينما ،لذا فمن المقرر ان أعود  الى السينما من خلال عملين هما الأنس والنمس وعروستى .

 

وقالت صابرين، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “فيلم عروستى من الأعمال الفنية التى أحببتها، خاصة أنه يعد تجربة شبابية، وكنت أرغب في تقديم مثلها قبل ذلك”.

 

وأضافت صابرين : “ فيلم عروستى يشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم وجميلة عوض، وتدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى”.

 

فيلم "عروستي" يشارك فى بطولته بجانب صابرين وأحمد حاتم  وجميلة عوض،  كل من محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.

 

ومن ناحية أخرى، تنتظر صابرين عرض فيلم أخر لها وهو  فيلم “الإنس والنمس” والذى تشارك فى  بطولته كل من محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

 

الدراما التليفزيونية :
 

وتعاقدت صابرين على بطولة مسلسل “حلم”، والذى سيتم  عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل، ومن المقرر أن تقوم بتصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تدور أحداث العمل في إطار 45 حلقة.

 

ومن المقرر أن  تلعب صابرين داخل الأحداث شخصية سيدة أعمال تمتلك مصنعا تديره بنفسها،  ولديها خلافات مع عائلتها.

 

وأكدت صابرين أن العمل يضم عددا كبيرا من الفنانين مثل وفاء عامر، وأنوشكا، ومحمد رياض، ونضال الشافعى، ومن إخراج حسني صالح وتأليف محمد رجاء، ولعل هذه  المرة الأولى التى تلعب فيها مثل هذه الشخصية ، فهى امرأة قوية وصاحبة كلمة نافذة.

 

وكان آخر أعمال صابرين فى مجال الدراما هو مسلسل «كله بالحب» من بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.

 

العمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي حول سيدة تتعرض إلى النصب على يد طبيب بيطرى يحاول الاستيلاء على ميراثها بعد إقناعها بالزواج منه، وقد تعرض العمل إلى العديد من المشاكل بعد انسحاب بطله أحمد السعدني من العمل بسبب خلافات.

صابرين الانس والنمس عروستى بيومي فؤاد عمرو عبد الجليل محمد هنيدي كله بالحب مسلسل كله بالحب فيلم عروستى

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