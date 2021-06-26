أفضل 5 سيارات سيدان في الكويت .. صور

تأتى السيارات السيدان، هي الفئة الأفضل والمحببة لدى الجميع حول العالم وفى أي سوق خاص بالسيارات ، بسبب توافر العديد من المميزات بها ، والتي تعتبر أهمها هي الراحة و السلاسة في القيادة ، بالإضافة الى مساحتها الواسعة ، والاهم من ذلك هي الاقتصادية في الوقود .

ولذلك تهتم العديد من العلامات التجارية ، بطرح المزيد من هذه الفئة في الأسواق العالمية المختلفة ، والتي تستهلك لعدد كبير منها ، مثل اسواق الوطن العربى، وبالتحديد سوق دولة الكويت .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أفضل 5 سيارات سيدان داخل السوق الكويتي .

1- تويوتا زيلاس

تأتي السيارة تويوتا زيلاس بمحرك دفع أمامي 4 سلندر بسعة المحرك CC 2500 ، و بقوة 178 أحصنة وعزم دوران 103 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات .

و تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س 9.8 ثواني ، اما السرعة القصوى فتبلغ 210 كم/س .

ويأتي سعر السيارة في السوق الكويتي ، كالتالي :

- اوتوماتيك / SPORT بسعر 7,000 KWD

2- هوندا سيفيك

تتمتع هوندا سيفيك بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، ويولد 158 حصانا وعزم دوران يبلغ 138 نيوتن متر، مع ناقل حركة من ست سرعات، وإطارات مقاس 17 بوصة.

ويأتي سعر السيارة في السوق الكويتي ، كالتالي :

- اوتوماتيك / DX PLUSبسعر 4,999 KWD

- اوتوماتيك / DXبسعر 5,550 KWD

- اوتوماتيك / LX SPORTبسعر 6,900 KWD

- اوتوماتيك / EXIبسعر 7,500 KWD

- اوتوماتيك / RSبسعر 8,800 KWD

3- مازدا 6

تستمد السيارة مازدا 6 قوتها من خيارين من المحركات ، أولهما محرك 2500 سي سي 4 سلندر بقوة 188 حصان وعزم 252 نيوتن متر باستهلاك 13.6 كيلومتر لكل لتر.

اما النسخة التيربو فتأتى بمحرك 2500 سي سي بقوة 250 حصان وعزم 420 نيوتن متر 14.8 كيلومتر لكل لتر وجميع الفئات تستخدم ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ودفع أمامي.

ويأتي سعر السيارة في السوق الكويتي ، كالتالي :

- اوتوماتيك / STDبسعر 4,799 KWD

- اوتوماتيك / COMبسعر 5,299 KWD

- اوتوماتيك / LUXبسعر 6,099 KWD

4- فولكس فاجن جيتا

السيارة جيتا مزودة بمحرك رباعي 4 سلندار 1400 س سي، ليولد قوة 150 حصانا، مع عزم دوران 250 نيوتن متر، وناقل حركة أتوماتيك سباعي السرعات، وتعتمد على منظومة جر أمامي.

اما عن استهلاك الوقود فتستهلك السيارة جيتا 5.1 لتر عند قطع مسافة 100 كيلو متر .

ويأتي سعر السيارة في السوق الكويتي ، كالتالي :

- اوتوماتيك / Sبسعر 5,950 KWD

- اوتوماتيك / SEبسعر 6,600 KWD

- اوتوماتيك / SEبسعر 6,800 KWD

- اوتوماتيك / SELبسعر 7,000 KWD

- اوتوماتيك / SELبسعر 7,200 KWD

5- كيا ستينجر

يتوفر من طراز ستينجر لعام 2021 إثنين من الخيارات فيما يخص المحرك، الخيار الأول هو محرك بسعة 2.0 لتر، وينتج قوة 255 حصانا مع عزم دوران 260 لفة/قدم .

اما الخيار الثاني وهو الأقوى فيأتي بمحرك توربيني مزدوج فئة V6 ، وينتج 365 حصانا مع عزم دوران 376 لفة/قدم.

فيما يخص معدل استهلاك الوقود، فمحرك سعة 2.0 لتر، يستهلك جالونا لكل 22 ميلا على الطريق، اما الفئات العاملة بمحرك توربيني جالون لكل 17 ميل على الطريق.

ويأتي سعر السيارة في السوق الكويتي ، كالتالي :

- اوتوماتيك / PS بسعر 13,900 KWD

- اوتوماتيك / FULL OPTION بسعر 15,900 KWD