خالد الغندور يحسم الجدل حول حقيقة تطورات ملف تجديد عقد بن شرقي

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن تطورات تجديد عقد اشرف بن شرقي نجم الفريق في ظل بقاء موسم واحد في عقده الحالي

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" اقسم بالله بن شرقي لم يتفاوض حتي الان مع الزمالك و لم يطلب اي مبالغ و كل ما يقال غير حقيقي و وكيله كريم في المغرب و بعد تجديد الونش و بعده زيزو و ظهور بعض الاعلاميين بشكل مخجل جاء الدور علي بن شرقي "

أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك

يبدو أن أزمة التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوف تظل عالقة للأيام المقبله ، ولن يتم حسم الأمر خلال ساعات ، مثلما اثير من بعض مسئولي القلعه البيضاء .

عقب تولي اللجنه المعينه لإدارة شئون النادى برئاسة حسين لبيب ، كان من ضمن الأهداف الأساسية ،في بداية مهمتهم مع النادي الأبيض ينصب على حسم ملف التجديد للتونسي فرجانى ساسي، نجم الفريق، ولكن سفر وعدم عودته حتي الآن يثير أزمة كبيره حول مصير بقائه من عدمه .

حيث قامت اللجنه المعينة بسداد جميع مستحقاته ، ومخاطبة وكيله، ولم يتم الرد من جانبهم علي المجلس الأبيض بسبب غضب الاعب ووكيله من الخصومات التي وقعت عليه في الفترة الماضية، وتم دخولها في عملية حسابية مع مستحقاته المتأخرة.

فيما ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك عودة فرجاني ساسي خلال الأيام المقبلة من أجل تحديد موقفه بشكل نهائي سواء بالتجديد للنادي أو السماح له بالرحيل، بما يحفظ حقوق النادي وفقا للعقد المبرم بينه وبين النادي من قبل.



وابدي مجلس إدارة القلعة البيضاء مرونة في تفهم أمر غضب الاعب واستعدادهم للحوار إلا إذا كان لدى اللاعب رأي أخر.



فيما أكد حسين لبيب رئيس اللجنه المعينة لإدارة شئون النادى ان الزمالك يرتبط بعقد مع فرجاني ساسي، وهذا العقد يحفظ حقوق النادي وكذلك حق اللاعب، وسوف يتم عقد جلسه مع الاعب للتعرف على حقوق كل طرف وفقاً للتعاقد.

وفي سياق متصل أشاد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتمديد عقد أحمد سيد "زيزو"صانع ألعاب الفريق.

أضاف نبيه : "نجاح اللجنة المكلفة بإدارة النادي في تمديد عقد زيزو ومن قبله الونش كان رائعا بالنسبة لنا كجهاز فني للحفاظ على العناصر الأساسية للفريق".

كما أشار نبيه: "زيزو لاعب مهم في الزمالك، وستكتمل مسيرته بتحقيق مزيد من البطولات مع النادي، بداية من بطولة الدوري هذا الموسم".

واختتم نبيه تصريحاته قائلا: "سياسة الحفاظ على نجوم الفريق مهمة وضرورية".

ونجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بقيادة الكابتن حسين لبيب في حسم تمديد عقد زيزو حتى عام 2024.

واحتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمحمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" لاعبا الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء امس الجمعة.

وقام لاعبو الزمالك بعمل ممر شرفي لزيزو والونش قبل انطلاق التدريبات ومصافحتهما بعد تجديد الثنائي للقلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة يوم الإثنين المقبل بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.