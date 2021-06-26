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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نجل شقيق الرئيس الراحل: جيهان السادات بخير

جيهان السادات
جيهان السادات

قال النائب عفت السادات ، نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات وعضو مجلس الشيوخ، إن السيدة جيهان السادات بخير و"الحمد لله” ، مشيرا إلى أن صحتها أفضل من الفترة الماضية.

وأكد السادات فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا لدينا أمل أن تعود إلى منزلها خلال اليومين القادمين ، حينما تتحسن صحتها بشكل جيد ، خاصة وأن الأمور أصبحت مستقرة الان.

مياه على الرئة

وكان الإعلامي خيري رمضان، قد كشف عن استقرار الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد دخولها العناية المركزة لتعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، قائلا "إن جيهان السادات تعانى من مياه على الرئة والحالة الصحية اليوم مستقرة بشكل أكبر".

وأضاف "خيري رمضان"، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،  أن جيهان السادات مثلت المرأة المصرية ولها أدوار كثيرة حينما كانت قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وهي شخصية مفكرة. 

وأشار خيري رمضان ، إلى أن جيهان السادات في وجدان الشعب المصري ولها تاريخ ويجب احترام التاريخ بكل تفاصيله.

وتابع الإعلامي خيري رمضان، عن الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، "تعاني من مياه على الرئة، ونتمنى لها الشفاء العاجل".

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عفت السادات : حالة جيهان مستقرة وستعود للبيت فى الأيام المقبلة

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تامر أمين يطالب الجمهور بالدعاء لـ جيهان السادات

وكان قد قال النائب عفت السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات: إن السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل، تمر بوعكة صحية صعبة ، مؤكدا أن هذه المشكلات الصحية بدأت تتعرض لها منذ عامين .

وأشار" السادات “ فى تصريحات خاصة سابقة لـ ” صدى البلد" أن السيدة جيهان السادات كانت تتلقى علاجها بالولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الكثير من الأطباء في أمريكا نصحوها مؤخرًا باستكمال العلاج في المركز الطبي بمصر، وبناء على ذلك عادت إلى مصر لاستكمال علاجها.

وطالب  عضو مجلس الشيوخ من جميع المصريين بضرورة الدعاء للسيدة جيهان السادات، قائلًا: " السيدة جيهان بعافية شوية وكانت فى رحلة علاج لأمريكا ، وهي متواجدة فى مصر من فترة بسيطة ، لكن الحالة الصحية تدهورت فى الفترة الأخيرة ، وهي الآن تتواجد فى المركز الطبي العالمي على طريق الاسماعلية ،ونتمنى من الجميع الدعاء لها بالشفاء ".

جيهان السادات نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات الولايات المتحدة الامريكية وعكة صحية صعبة المركز الطبي بمصر

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