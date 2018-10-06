عفت السادات: حملت رسائل من جمال عبد الناصر إلى شقيقي

كشف اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الخدعة التي كان يلجأ إليه الزعيم الراحل من أجل خداع البوليس السياسي في ذلك الوقت .
وأضاف السادات في تصريحات أثناء لقائه بفضائية "دي ام سي " ، "الزعيم كان يلبس الجلابية ويصبغ الشعر ويقول اسمي الحاج محمد " ، مضيفا أنه كان يطلق الألقاب الطريفة على أشقائه وتحققت بلا استثناء.
وأوضح شقيق الرئيس الراحل ، أنه كان يقوم بنقل الرسائل من الزعيم جمال عبد الناصر، إلى شقيقه الزعيم محمد أنور السادات.
وأضاف السادات في تصريحات أثناء لقائه بفضائية "دي ام سي " ، "الزعيم كان يلبس الجلابية ويصبغ الشعر ويقول اسمي الحاج محمد " ، مضيفا أنه كان يطلق الألقاب الطريفة على أشقائه وتحققت بلا استثناء.
وأوضح شقيق الرئيس الراحل ، أنه كان يقوم بنقل الرسائل من الزعيم جمال عبد الناصر، إلى شقيقه الزعيم محمد أنور السادات.