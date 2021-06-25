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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

السيدة جيهان السادات

عفت السادات : حالة جيهان مستقرة وستعود للبيت فى الأيام المقبلة

صدى البلد

قال عفت السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، إن الحالة الصحية لـ السيدة جيهان السادات مستقرة وخلال الأيام المقبلة ستكون بخير و تعود للحياة بشكل طبيعي، أنها تعانى من بعض الأمراض البسيطة، و الفريق الطبي يؤكد أنها ستعود للبيت خلال الأيام المقبلة.


ولفت عفت السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، إلى أن جيهان السادات طول عمرها شخصية وطنية تحب وطنها و ظلت طوال الوقت بجوار الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

 

الإعلامي تامر أمين يدعو لـ قرينة الرئيس أنو السادات على الهواء

 

و طالب الإعلامي تامر أمين الجمهور بالدعاء لـ السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.


وقال تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، إن جيهان السادات تعانى من بعض الأمراض وتم نقلها للمستشفى للمتابعة، وندعو الله أن يشفيها و يعيدها لـ اسرتها، وظل يدعو لها بالشفاء على الهواء.


ولفت تامر أمين أن جيهان السادات ظلت بجوار الرئيس الراحل السادات، الذى حقق الانتصار الكبير فى حرب أكتوبر.

 

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جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل تمر بوعكة صحية صعبة

 

وقال النائب عفت السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات: إن السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل، تمر بوعكة صحية صعبة ، مؤكدا أن هذه المشكلات الصحية بدأت تتعرض لها منذ عامين .

وأشار" السادات “ فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد" أن السيدة جيهان السادات كانت تتلقى علاجها بالولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الكثير من الأطباء في أمريكا نصحوها مؤخرًا باستكمال العلاج في المركز الطبي بمصر، وبناء على ذلك عادت إلى مصر لاستكمال علاجها.

وطالب  عضو مجلس الشيوخ من جميع المصريين بضرورة الدعاء للسيدة جيهان السادات، قائلًا: " السيدة جيهان بعافية شوية وكانت فى رحلة علاج لأمريكا ، وهي متواجدة فى مصر من فترة بسيطة ، لكن الحالة الصحية تدهورت فى الفترة الأخيرة ، وهي الآن تتواجد فى المركز الطبي العالمي على طريق الإسماعيلية، ونتمنى من الجميع الدعاء لها بالشفاء ".

أنور السادات السادات جيهان السادات عفت السادات عفت السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات

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