فى عهد الرئيس السيسي .. كيف ساندت مصر أشقاءها في العراق والأردن؟

قدمت يد المساعدة للجميع لم تبخل على أي من أشقائها للعمل معا من أجل البناء والازدهار، هى مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث ساندت الأشقاء فى العراق على كافة الأصعدة ومن بينها مكافحة الإرهاب كما دعمت مصر فى عهد الرئيس السيسي الأردن وأكدت على استقرار المملكة.

فى عهد الرئيس السيسي

تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في المجالات كافة، هكذا أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه فى العاصمة العراقية بغداد، محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، حيث أكد الرئيس السيسي قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع مصر والعراق على مختلف المستويات، وتقدير مصر حكومة وشعبا للعراق الشقيق ودوره المركزي في المنطقة المستند على تاريخ وحضارة عريقة ممتدة.

الرئيس السيسي ونظيره العراقي

موقف داعم لوحدة العراق

لم يكن بجديد على مصر الوقوف بجوار الدول العربية الشقيقة، من خلال التأكيد مرارا وتكرارا على وحدة الأراضي العراقية حيث أكد الرئيس السيسي اليوم على هامش القمة الثلاثية المنعقد اليوم فى بغداد بين مصر والعراق والأردن، مساندته لجهود استعادة الأمن والاستقرار به، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي.

مصر تستنكر التدخلات العسكرية التركية والإيرانية

دعم مصر لم يتوقف عند هذا الحد فقد استنكرت مصر فى 18/6/2020 التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق، مُعتبِرةً تلك الأعمال العدائية استمرارًا لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق الشقيق، وذلك بالمخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وتبني مبادئ حسن الجوار.

مصر والعراق

وأكدت مصر وقتها على رفضها التام لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة، أخذاً في الاعتبار تبعات تلك الأفعال في تعميق حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، فإنها تدعو كافة الأطراف إلى احترام سيادة العراق، والنأي به عن أي تجاذبات دولية أو إقليمية تحول دون تحقيق تطلعات حكومة وشعب العراق الشقيق في الاستقرار والتنمية.

مكافحة الإرهاب

ولأن مصر تعطي أولوية لملف مكافحة الإرهاب الغاشم واستطاعت بالفعل على دحضه فإن تقديم الدعم الكامل للعراق فى ذلك الملف كان واضحا وملموسا من قبل الإدارة المصرية التى تدين وبشدة الأعمال الإرهابية التى تتعرض لها العراق، ففى 9/11/2020 أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي الرضوانية في بغداد، كما جددت مصر دعمها للعراق فيما يتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب بكافة صوره، وللحفاظ على أمنه واستقراره، وصون مقدرات الشعب العراقي الشقيق.

تنظيم داعش الإرهابي

فى 21/12/2020 أعربت مصر عن إدانتها للهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، زأكدت مصر على استنكارها لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في العراق الشقيق، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والأهداف المدنية، داعيه كافة الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية العراقية على أية اعتبارات أخرى، إنجاحًا للجهود الحثيثة التي يبذلها العراق في إطار حماية أمنه واستقراره، مؤكده وقوفها الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات للقضاء على الإرهاب وداعميه، وصون أمنه الوطني.

حادثة مطار أربيل الدولي

- فى 15/4/2021 أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أربيل الدولي. كما جدّدت مصر استنكارها البالغ لهذه الأعمال الإرهابية الخسيسة، معربة عن ثقتها في أنها لن تُثني العراق الشقيق عن جهوده الحثيثة في مكافحة الإرهاب، وبسط الأمن والاستقرار على مختلف ربوعه؛ ومؤكدة، في الوقت ذاته، على وقوفها الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه.

مصر تدعم العراق لمواجهة فيروس كورونا

وفى إطار مواجهة فيروس كورونا لم تنشغل مصر بمواجهة الوباء، بل تحملت هموم الدول الشقيقة كالعراق ففى 5/9/2020 تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية ومواد التطهير، والتي ستساهم في تخفيف العبء عن دولة العراق، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع شعب العراق الشقيق للمساهمة في مجابهة انتشار فيروس كورونا.

الرئيس السيسي ونظيره العراقي

وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من جمهورية مصر العربية فى إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدولة العراق.

أدوية ومستلزمات طبية

وفى 11/6/2017 بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى قامت القوات المسلحة بإعداد شحنة مساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية مهداه إلى الشعب العراقى، وذلك في إطار الدور المصرى الفعال تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن معهم فى أوقات المحن.

مصر تدعم استقرار الأردن

أما الأردن فقد كانت مصر خير داعم لها خلال الأزمة الأخيرة فقد أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية، فى أبريل الماضي، ليطمأن على استقرار الأوضاع في الأردن، مجددا تضامن مصر التام حكومة وشعبا مع الأردن، معربا عن الدعم الكامل لكل القرارات الأخيرة التي اتخذها أخيه الملك عبدالله الثاني، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

العاهل الأردني والرئيس السيسي

فيما أعرب العاهل الأردني عن خالص تقديره لمساندة ودعم الرئيس، الأمر الذي يجسد عمق وقوة أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.