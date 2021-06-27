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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبر يفرح .. عائلة الطفل رشيد تعلن نجاح حملة التبرعات لعلاجه بـ حقنة ثمنها 35 مليون جنيه

صدى البلد

أعلن ياسر طه والد الطفل رشيد المصاب بمرض نادر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن نجاح حملة التبرعات  التي أطلقها قبل أيام عبر السوشيال ميديا لجمع مبلغ مالي قيمته 35 مليون جنيه لعلاج ابنه  . 

وقال والد الطفل : "لما رشيد اتشخص بمرض الSMA وعرفنا ثمن الحقنة اللي محتاجها، سلمنا أمرنا لله ودعينا ربنا يقوينا على الاختبار ده.. متخيلناش أبداً إننا هنوصل للحظة دي وإن حكمة ربنا تكون إن رشيد يخلق الحالة دي من التكافل الإجتماعي والحب والخير والأهم إن الناس تتعرف على المرض ده ويبقى في أمل لأطفالنا إنهم يتعالجوا بفضلكم ”.

وتابع : “ شكرا لكل اللي دعم رشيد.. لأن رشيد بسببكم هياخد الحقنة وان شاء الله أطفال كتير من بعده! دعواتكم نبدأ رحلة العلاج الأسبوع دة وتفضلوا معانا خطوة بخطوة لحد ما نتطمن عليه ”.

وأضاف : " شكر خاص لEFG Hermes، المؤسسة الوحيدة اللي اتبرعت لرشيد وبقيمة ضخمة كمان (2,5 مليون جم). أنقذتونا على أخر لحظة وخلتونا متستناش وقت أطول وأخيرا شكر واجب لعدد اللي حرصوا على ان التبرعات تتم بأسهل طريقة ممكنة وكانوا بيشتغلوا بكل حب وحماس لدعم رشيد ”.

وكشف والد الطفل عن وجود حالات أخرى لنفس المرض جاري التبرع لها قائلا   :  “ حابين نستغل الفرصة دي ونوصي نفسنا أولا ونوصيكم، نبذل نفس المجهود وأكتر لليال وآسر  ثقتنا فيكم إننا نقدر في نفس الفترة، وأقل كمان، نجمع نفس المبلغ لكل واحد فيهم عشان ياخدوا الحقنة  ومن بعدها إن شاء الله باقي الأطفال مصطفى وهاندا وغيرهم ” .

البنك الأهلى المصري: 9,319,000 جم

ال سي آي بي: 19,500,000 جم

فوري: 6,650,000 جم

إجمالي التبرعات: 35,469,000 جم

تابعوا رحلة علاج رشيد على الفيسبوك إنستجرام من خلال اللينكات دي

https://www.facebook.com/RasheedYassersma-105709828436273/

https://instagram.com/saverasheed.smafighter...

#Save_Rasheed

#انقذوا_رشيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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