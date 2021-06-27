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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تفاصيل تدريب طلبة حاسب آلي وهندسة وعلوم ضمن مشروع قمر

صدى البلد

قال وسيم عيسى، مدير مشروع " قمر "  بوكالة الفضاء المصرية أن الوكالة أعلنت عن بدء برنامج التدريب الصيفي السنوي لطلبة الجامعات  والمعاهد المصرية والذي يقام ضمن فعاليات مشروع قمر تدريب الجامعات المصرية للعام 2021-2022.

وأوضح وسيم عيسى ، خلال مداخلة مع "أكسترا نيوز"، أن التدريب يكون لـ طلبة، حاسب آلى، وهندسة وعلوم، لافتا إلى التدريب سيكون متاح أمام الطلاب حتى 13 يوليو، لجميع الجامعات المصرية.

وتابع: في إطار الدعم الذي تقدمه وكالة الفضاء المصرية لخدمة المجتمع العلمي والأكاديمي وحرص كوادرها البشرية من علماء وخبراء ومهندسين على تسخير جميع إمكاناتها التكنولوجية والمعملية من أجل العمل علي نشر العلوم التكنولوجية الحديثة بين طلاب الجامعات المصرية وذلك لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملي.

وكالة الفضاء المصرية تعلن بدء التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد

الفئات المخاطبة 
طلاب السنة النهائية فقط للعام 2020-2021 من الكليات الآتية:

1. كليات الهندسة (جميع الأقسام باستثناء قسمي مدني وعماره)

2. كليات العلوم … أقسام ( فلك – فيزياء – رياضيات - فيزياء ورياضيات – حاسب آلي )

3. كليات حاسبات ومعلومات (حاسب آلي)

4. المعاهد العليا المعتمدة و المكافئة للكليات السابق ذكرها

تفاصيل التدريب الصيفي 
1- الجزء النظري :

حيث يتم هذا الجزء من التدريب بنظام التعليم الاليكتروني عن بعد – نظراً للظروف الحاليه وحرصاً علي سلامة المتدربين –

ويتكون من عدد من المحاضرة التفاعلية والتي تغطي كافة الجوانب المتعلقة بتكنولوجيا الأقمار الصناعية وأنظمتها ومكوناتها وكذلك مكونات البيئة الفضائية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بنظم التشغيل والتحكم في الأقمار الصناعية والبرمجيات المختلفة المستخدمة في مراحل تصميم واختبار وتشغيل الأقمار الصناعية

ويتم تقييم استيعاب المتدربين للتدريب النظري بصور مختلفة و يعتبر اجتيازه شرطاً اساسياً للالتحاق بالجزء العملي من التدريب ولا يعطي المتدربين شهادة باجتياز التدريب النظري

2- الجزء العملي :

وهو الجزء العملي في التدريب ولا يمكن للمتدرب الالتحاق به إلا إذا اجتاز الجزء النظري بنجاح

ويتم التدريب من خلال مشاريع تطبيقية عملية ومتنوعة تغطي كافة الأمور التكنولوجية المتعلقة بتصميم وتشغيل الأقمار الصناعية

ويشترط أن ينتظم فيه الطلبة في صورة مجموعات عمل كل مجموعه من كلية واحدة ( حيث يقيم عمل المجموعة ككل ) ويمنح جميع الطلبة شهادات معتمدة من وكالة الفضاء المصرية باجتيازهم التدريب شريطة الانتظام و انجاز المهام الموكلة لهم

لمزيد من المعلومات حول التدريب http://esp.egsa-eg.com/Home/SummerTraining

ويعتبر اجتياز الجزء العملي هو المؤهل للانضمام لمشروع قمر تدريب الجامعات المصرية للعام 2021-2022

حيث تتيح الوكالة للطلبة المنضمين للمشروع بالمشاركة في بناء قمر صناعي من نوع " CubeSat" وتنفيذ جميع وحداته الاليكترونيه من بورد وبرمجيات مختلفة وكذلك البرمجيات الخاصة بمحطات التشغيل وإخراج العمل في صورة مشاريع تخرج للسنوات النهائية لهم

ويتمتع جميع الطلبة المشاركين في المشروع بكافة دعم الوكالة المادي والتقني لتنفيذ القمر الصناعي

لمزيد من المعلومات حول مشروع قمر الجامعات

http://esp.egsa-eg.com/Home/eus

على من يرغب في الاستفادة من برنامج التدريب أن يتم تسجيل بياناته في موقع الوكاله من خلال رابط التسجيل

http://esp.egsa-eg.com/Registration

ويراعى أن يكون التسجيل لطلاب السنة النهائية في صورة مجموعات عمل متجانسة من حيث التخصص العلمي

ويتم تقديم خطاب معتمد من الكلية يطلب تدريب لكل مجموعة ويتضمن الخطاب ما يفيد بصحة بيانات الطلاب المتقدمين ويكون باسم : السيد الأستاذ الدكتور / الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية

ويمكن الحصول علي نموذج التقديم من خلال الرابط

http://esp.egsa-eg.com/Registration

وسيتم فتح باب التسجيل من خلال موقع الوكالة اعتبارا من اليوم حتي موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه أو في حالة اكتمال العدد المطلوب للتدريب الصيفي للجامعات المصرية

https://egsa.gov.eg/
 

قمر حاسب آلي هندسة علوم طلبة

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