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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مميزات عظيمة بتطبيق واتساب يجب أن تعرفها

واتساب
واتساب

يعتبر تطبيق واتساب، أحد أكثر تطبيقات المراسلة نجاحا على نظامي التشغيل أندرويد و IOS، مع أكثر من مليوني مستخدم نشط شهريا، يحتوي WhatsApp على العديد من الوظائف التي يمكن تغييرها لتخصيص استخدام التطبيق، ولكن قد يجهلها أغلب المستخدمون ولا يستفيدون منها بشكل كامل.


ويوفر تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك، عددا كبيرا من الميزات الغير مستخدمة، والتي يضيفها واتساب WhatsApp لتغيير تجربة المستخدم للخدمة، ومع ذلك يحتوي تطبيق الدردشة الاجتماعية على العديد من الحيل سهلة الاستخدام التي يعرفها فقط القليل من مستخدميه بما في ذلك الرسائل المختفية، موقع "beaumont enterprise".

 

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وأشارت العديد من التقارير، إلى بعض الوظائف الخاصة بالرسائل المتبادلة على واتساب WhatsApp، والتي يمكن أن تساعد المستخدمين في إضافة بعض الحيل لجعل رسائلك مميزة أو لمساعدتك على تغيير بعض المزايا الإضافية بالتطبيق دون الحاجة إلى  تنزيل أي تطبيق آخر، من تطبيقات الطرف الثالث التي تقدم بعض الميزات المفقودة بـ واتساب.


خطوات ارسال رسائل مختفية


الخطوة الأولى: افتح دردشة واتساب WhatsApp التي تريد تمكين ميزة الرسائل المختفية لها.

الخطوة الثانية:  انقر فوق اسم الدردشة لعرض معلومات الاتصال الخاصة بها.

الخطوة الثالثة: قم بالتمرير لأسفل للعثور على ميزة الرسائل المختفية Disappearing Messages.

الخطوة الرابعة: الميزة تأتي معطلة بشكل افتراضي، انقر فوق الميزة، ومن الصفحة الجديدة حدد خيار تفعيل.

الخطوة الخامسة: سيتعين عليك تمكين هذه الميزة بشكل فردي لكل دردشة، بمجرد القيام بذلك، سيتم حذف رسائلك تلقائيا بعد سبعة أيام.

حيلة ذكية لقراءة رسائل واتساب المحذوفة

يساعدك تطبيق تطبيق WhatsApp Removed +، المتاح على متجر جوجل بلاي Google Play، على قراءة رسائل واتساب المحذوفة، بمجرد تثبيت البرنامج يكتشف أي تغيير يطرأ على إشعار حذف رسالة، فسيبلغك على الفور ويقوم بعمل نسخة احتياطية من الرسالة.

ولكن لكي يقوم تطبيق الطرف الثالث WhatsApp Removed +، بهذا يجب أن تمنحه الإذن للوصول إلى محادثاتك على واتساب أولا، ومن المهم أن تعرف أنه يعمل فقط مع الرسائل النصية، ولا يحتفظ بنسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو والملاحظات الصوتية المحذوفة.

واتساب أندرويد الرسائل المختفية WhatsApp رسائل مختفية

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