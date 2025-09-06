ختام فعاليات الهاكاثون في مكتبة الإسكندرية وتتويج الفرق الفائزة

اختتمت مكتبة الإسكندرية فعاليات الهاكاثون الذي استمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من الشباب المبتكرين والمبرمجين ورواد الأعمال من مختلف الدول.

وقد تميزت الفعالية بأجواء من الإبداع والتعاون، حيث سعى المشاركون إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة تخدم قضايا المجتمع وتواكب التحديات العالمية.

شهد الحفل الختامي إعلان الفرق الفائزة، حيث حصلت ثلاثة فرق على المراكز الأول والثاني والثالث بعد عرض مشروعاتها أمام لجنة التحكيم.

كما تم الإعلان عن فوز فريق من المشاركين العرب عبر الإنترنت، والذي نجح في لفت الأنظار بفكرته المبتكرة وتنفيذها المتقن، ليؤكد أن الإبداع لا تحدّه المسافات.

وأكد المنظمون أن هذا الحدث يعكس دور مكتبة الإسكندرية كمركز للمعرفة والإبداع، ودعمها المستمر لابتكارات الشباب وتبني الأفكار الجديدة التي تسهم في التنمية المستدامة.

واختُتم الحفل بتكريم جميع المشاركين، مع التأكيد على أن الفوز الحقيقي يكمن في تبادل الخبرات وبناء شبكة تعاون واسعة بين العقول المبدعة