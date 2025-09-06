قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نبض الموسيقى العربية.. مكتبة الإسكندرية تُحيي ذكرى بليغ حمدي

ندوة بليغ حمدي بمكتبة الإسكندرية
ندوة بليغ حمدي بمكتبة الإسكندرية
أحمد بسيوني


تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة الوسائط المتعددة بإدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات ندوة بعنوان "بليغ حمدي.. نبض الموسيقى العربية"، لإحياء ذكرى رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي (أكتوبر 1931م – سبتمبر 1993م)، وذلك الساعة السادسة مساء الأحد 14 سبتمبر، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.
يُعد الموسيقار الكبير بليغ حمدي واحدًا من أكثر الملحنين إنتاجًا ونجاحًا في مصر والوطن العربي خاصة في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، حيث مزج في موسيقاه بين الموسيقى الشرقية والغربية، وتعاون فنيًا مع أيقونات الغناء وأثمرت رحلته عن إرثًا موسيقيًا فريدًا.
تتناول الندوة عدة محاور هامة تلتف حول بصمات الموسيقار الكبير بليغ حمدي، والمحطات الهامة بحياته الفنية الزاخرة، وكيف ساهم في إثراء مكتبة الفن العربي بأعمال فنية خالدة، وكيف وضع لنفسه مدرسة خاصة ذات ملامح فنية خاصة وضعته على قمة ملحنين الوطن العربي. وسيتم أيضًا تسليط الضوء على تأثيره العميق في تشكيل الهوية الفنية المصرية والعربية.
هذا وستتضمن الندوة عرض الفيلم التسجيلي "الطير المسافر... بليغ عاشق النغم"، يعقبه لقاء مع المخرج حسين بكر؛ الرئيس السابق للمركز القومي للسينما، والناقدة السينمائية والسيناريست فايزة هنداوي.

الاسكندرية الوسائط المتعددة قطاع المكتبات بليغ حمدي خدمات المعلومات

