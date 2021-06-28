عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل جديدة فى واقعة انتحار فتاة بـ الغلة السامة ببنها

حبس متهم
حبس متهم

قرر قاضى المعارضات فى محكمة بنها الجزئية بمحافظة القليوبية، تجديد حبس صاحب سنتر تعليمى ببنها 15 يوما فى اتهام أسرة فتاة بأنه السبب فى انتحارها داخل سنتر تعليمى بنها الذى كانت تعمل فيه ويملكه بشارع كلية التجارة فى بنها، بعدما أخذت قرص الغلة السامة ، فيما قرر صاحب العقار المتواجد به السنتر التعليمى الذى شهد الواقعة فى بنها غلق السنتر نهائيا واتخاذ إجراءات فسخ التعاقد مع صاحب السنتر.

أقرا أيضا:
علاقة غير شرعية مع ربة منزل.. كشف غموض مقتل رجل فى القليوبية

من ناحية اخرى شهدت القضية مفاجآت جديدة حيث ادعى المتهم امام النيابة أنه كان يعامل المجنى عليها كابنته لأنها كانت تلازمه طوال الوقت، فيما تنازلت أسرة الفتاة المنتحرة وهم خالها ووالدتها عن اتهامهم لصاحب السنتر بقتل ابنتهم المنتحرة حفاظا على سمعتها وسمعة الأسرة.


وكانت نيابة قسم ثان بنها قد أمرت بحبس صاحب سنتر تعليمى فى بنها دائرة القسم على ذمة التحقيقات على خلفية واقعة انتحار فتاة فى العقد الثانى من عمرها بعد تناول قرص الغلة السام، أثناء عملها فى سنتر تعليمى خاصة بعد كشف رسالة غامضة من الفتاة المنتحرة، كما استعجلت النيابة تحريات رجال المباحث وتفريغ الكاميرات بمكان الحادث، إلى جانب سماع أقوال الشهود، واستعجال تقرير الطب الشرعى لمعرفة ملابسات الحادث.


كما قررت نيابة قسم ثان بنها التصريح بدفن جثة الفتاة بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية للطب الشرعى، وجرى تشييع جثمانها بمقابر الشموت فى بنها.


وأقدمت فتاة تدعى "أمل ج." 24 سنة تعمل في سنتر للدروس الخصوصية بمدينة بنها على التخلص من حياتها بتناول قرص الغلة السام بدعوى مرورها بحالة نفسية سيئة.
وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي فى القليوبية إخطارا من الرائد أحمد حمدى رئيس مباحث قسم تانى بنها مفاده تلقيه بلاغا من مستشفى بنها العام بوصول سيدة مصابة بحالة إعياء شديد نتيجة حالة تسمم.


وتبين أن الفتاة تعمل بسنتر تعليمى بشارع كلية التجارة بدائرة قسم ثان بنها وقامت بالانتحار والتخلص من حياتها إثر مرورها بحالة نفسية سيئة.


وبسؤال عدد من الأهالى والعاملين بالسنتر التعليمى أكدوا أن الفتاة المنتحرة كتبت قبل انتحارها على يدها وعلى جسدها عبارة "هاتولى حقى من منه "، وأرسلت رسائل إلى زملاء مالك السنتر والجروبات التعليمية الخاصة بالسنتر توضح تفاصيل علاقتها به وأنه أوهم الجميع أنها ابنته لمنع إثارة أى شكوك لوجودها معه طيلة الوقت خاصة أنه متزوج.


من ناحية أخرى تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من كشف لغز العثور على جثة شخص بمنطقة غير مأهولة بالسكان بين مركزي الخانكة والسلام مصاب بعدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسد، وتبين أن المجني عليه كان على علاقة غير شرعية بإحدى السيدات وحينما كشف زوجها العلاقة أمرها باستدراجه للمنطقة وما أن وصلا حتى انهال عليه بالطعنات التى أودت بحياته على الفور وتحرر محضر بالواقعة.

بنها القليوبية صاحب سنتر محكمة بنها الجزئية الغلة السامة

موضوعات متعلقة

علاقة غير شرعية مع ربة منزل.. كشف غموض مقتل رجل فى القليوبية

حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم بـ القليوبية

ضبط وإحضار بقال متهم بالتحرش بطفلة عمرها عامين في القليوبية

ترشيحاتنا

تأكيد الرئيس السيسي أن مصر تسعى لخير المنطقة وشعوبها يتصدر عناوين الصحف

مواقيت الصلاة و أسعار الدواجن و الذهب والدولار والحديد.. نشرة خدمات صدى البلد

هدف الحضري ولقب تاريخي .. حكاية آخر مباراة بين الأهلي وكايزر تشيفز من 19 عاما

دعاء سورة يس لقضاء الحاجة في الصباح.. بـ 9 أدعية ينصلح الحال

لمستخدمي هواتف أندرويد.. أحدث 4 ميزات في جوجل كروم

لا تفعلوا هذا الشيء اليوم.. الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة تصل لـ 44 درجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تفعلوا هذا الشيء اليوم.. الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة تصل لـ 44 درجة

بشرى سارة.. صرف معاش إضافى لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد

مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 28-6-2021

ترك المنزل وسيطر على حساباتها.. تفاصيل خلاف شيرين وحسام حبيب

تسريب صوتي لوالده.. القصة الكاملة لخلافات شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

أول قرار من مجلس سموحة بعد الهزيمة 3- 0 من الإسماعيلي

180 دقيقة = 0 تسديد .. أرقام كارثية لرمضان صبحي بعد الخروج من الكونفدرالية

دعاء سورة يس لقضاء الحاجة في الصباح.. بـ 9 أدعية ينصلح الحال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسطرمة العراقي في المنزل

مخاطر ضمور العضلات على الصحة بمرور الوقت

طبيب يوضح علاقة عملية تكميم المعدة والسمنة بعلاج تأخر الحمل

طريقة عمل المنسف الأردني .. خطوة بخطوة

فيديو

استقبال تاريخي .. لماذا يزور الرئيس السيسي العراق في هذا التوقيت.. فيديوجراف

ابنة هبة قطب.. ماذا حدث لفتاة المايوه الشرعي دينا هشام "فيديوجراف"

فيديوجراف.. شهادات فتيات استخدمن تطبيق حنين حسام

فيديوجراف .. من هي جينا كولانجيلو عشيقة وزير الصحة البريطاني

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: إسرائيل لن تبقي للجيل القادم

دعاء على تكتب: حقوق أصحاب المهنة

عمر عاقيل يكتب: رؤية مفقودة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق .. «الأمان»

مني داوود تكتب: صندوق رسائلك

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ