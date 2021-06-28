تفاصيل جديدة فى واقعة انتحار فتاة بـ الغلة السامة ببنها

قرر قاضى المعارضات فى محكمة بنها الجزئية بمحافظة القليوبية، تجديد حبس صاحب سنتر تعليمى ببنها 15 يوما فى اتهام أسرة فتاة بأنه السبب فى انتحارها داخل سنتر تعليمى بنها الذى كانت تعمل فيه ويملكه بشارع كلية التجارة فى بنها، بعدما أخذت قرص الغلة السامة ، فيما قرر صاحب العقار المتواجد به السنتر التعليمى الذى شهد الواقعة فى بنها غلق السنتر نهائيا واتخاذ إجراءات فسخ التعاقد مع صاحب السنتر.

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من ناحية اخرى شهدت القضية مفاجآت جديدة حيث ادعى المتهم امام النيابة أنه كان يعامل المجنى عليها كابنته لأنها كانت تلازمه طوال الوقت، فيما تنازلت أسرة الفتاة المنتحرة وهم خالها ووالدتها عن اتهامهم لصاحب السنتر بقتل ابنتهم المنتحرة حفاظا على سمعتها وسمعة الأسرة.



وكانت نيابة قسم ثان بنها قد أمرت بحبس صاحب سنتر تعليمى فى بنها دائرة القسم على ذمة التحقيقات على خلفية واقعة انتحار فتاة فى العقد الثانى من عمرها بعد تناول قرص الغلة السام، أثناء عملها فى سنتر تعليمى خاصة بعد كشف رسالة غامضة من الفتاة المنتحرة، كما استعجلت النيابة تحريات رجال المباحث وتفريغ الكاميرات بمكان الحادث، إلى جانب سماع أقوال الشهود، واستعجال تقرير الطب الشرعى لمعرفة ملابسات الحادث.



كما قررت نيابة قسم ثان بنها التصريح بدفن جثة الفتاة بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية للطب الشرعى، وجرى تشييع جثمانها بمقابر الشموت فى بنها.



وأقدمت فتاة تدعى "أمل ج." 24 سنة تعمل في سنتر للدروس الخصوصية بمدينة بنها على التخلص من حياتها بتناول قرص الغلة السام بدعوى مرورها بحالة نفسية سيئة.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي فى القليوبية إخطارا من الرائد أحمد حمدى رئيس مباحث قسم تانى بنها مفاده تلقيه بلاغا من مستشفى بنها العام بوصول سيدة مصابة بحالة إعياء شديد نتيجة حالة تسمم.



وتبين أن الفتاة تعمل بسنتر تعليمى بشارع كلية التجارة بدائرة قسم ثان بنها وقامت بالانتحار والتخلص من حياتها إثر مرورها بحالة نفسية سيئة.



وبسؤال عدد من الأهالى والعاملين بالسنتر التعليمى أكدوا أن الفتاة المنتحرة كتبت قبل انتحارها على يدها وعلى جسدها عبارة "هاتولى حقى من منه "، وأرسلت رسائل إلى زملاء مالك السنتر والجروبات التعليمية الخاصة بالسنتر توضح تفاصيل علاقتها به وأنه أوهم الجميع أنها ابنته لمنع إثارة أى شكوك لوجودها معه طيلة الوقت خاصة أنه متزوج.



من ناحية أخرى تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من كشف لغز العثور على جثة شخص بمنطقة غير مأهولة بالسكان بين مركزي الخانكة والسلام مصاب بعدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسد، وتبين أن المجني عليه كان على علاقة غير شرعية بإحدى السيدات وحينما كشف زوجها العلاقة أمرها باستدراجه للمنطقة وما أن وصلا حتى انهال عليه بالطعنات التى أودت بحياته على الفور وتحرر محضر بالواقعة.