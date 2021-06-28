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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الاثنين 28 -6-2021

صدى البلد

درجات الحرارة .. استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 28-6- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية آية جمال الدين، إن هناك ارتفاعا فى درجات الحراة، وأنه البداية الرسمية لـ فصل الصيف كانت منذ أسبوع و لذلك لن يكون هناك انخفاض فى الحرارة خلال هذه الفترة.

كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار أجواء شديدة الحرارة علي معظم الانحاء بسبب زيادة نسبة الرطوبة في الجو مما أدت الي ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة أكثر من المعتاد .

وأوضحت  هيئة الأرصاد الجوية : تزداد ساعات سطوع الشمس خلال اليوم والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما تؤثر نسبة الرطوبة العالية علي تكون الشبورة المائية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

التعرض لأشعة الشمس


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية  من عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال وقت الظهيرة والاكثار من تناول السوائل الباردة خلال اليوم.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية.


وقال خبراء الأرصاد- في بيان  - إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة ، كما أن حالة البحرالمتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من واحد متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة ، على محافظات ومدن مصر 
العظمى الصغرى
القاهرة 38 25
الإسكندرية 33 24
وادي النطرون 35 23
طنطا 37 24
شبين الكوم 38 24
دمنهور 35 23
بلطيم 33 22
مطروح 31 22
السلوم 31 22
سيوة 40 24
بورسعيد 33 24
دمياط 31 23
الزقازيق 36 24
المنصورة 36 23
الإسماعيلية 37 22
السويس 37 22
العريش 34 23
رفح 34 22
رأس سدر 38 25
نخل 36 19
نويبع 38 26
طابا 35 20
كاترين 32 19
الطور 36 25
شرم الشيخ 39 26
الغردقة 38 27
مرسى علم 36 26
الفيوم 39 24
بني سويف 39 25
المنيا 40 25
أسيوط 40 25
سوهاج 40 24
قنا 41 25
الأقصر 44 26
أسوان 44 26
إدفو 44 27
أبوسمبل 43 26
الوادي الجديد 42 26
شلاتين 36 26
أبو رماد 36 26
حلايب 34 28
رأس حدربة 34 27

 

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