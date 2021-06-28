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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجوم فورتسبورج .. حادث طعن جديد في ألمانيا

حادث طعن في ألمانيا
حادث طعن في ألمانيا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بوقوع حادث طعن جديد في ألمانيا، بعد أيام من هجوم فورتسبورج، إذ أسفر عن إصابة شخصين بمدينة إرفورت شرقي ألمانيا، وذلك في ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين.

ونقلت الوكالة عن الشرطة الألمانية إنها تقوم بعملية بحث بطائرة هليكوبتر عن رجل طعن اثنين من المارة بمحطة أتوبيس في مدينة إرفورت شرقي البلاد.

ألمانيا: جميع ضحايا حادث الطعن في فورتسبورج من النساء

ألمانيا تكشف هوية منفذ حادث الطعن في فورتسبورج

وحسب الشرطة، يتلقى الضحيتان اللتان تتراوح أعمارهما بين 45 و68 عاما العلاج بعد نقلهما المستشفى.

وقالت الشرطة إن المهاجم في العشرينيات من عمره وشعره فاتح ووجهه مشوه، كما أنه يتحدث الألمانية بطلاقة.

حادث فورتسبورج

وفي سياق متصل، لا تزال التحقيقات مستمرة بشأن هجوم بسكين وقع في مدينة فورتسبورج، الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص. 

وحسب الشرطة الألمانية، فإن جميع ضحايا حادث الطعن في مدينة فورتسبورج من النساء.

وأوضح قائد الشرطة بالمنطقة، أن المشتبه به دخل متجرا وسأل موظفة عن مكان السكاكين، ثم انتزع سكينا وقتل الموظفة واثنتين أخريين بالمتجر، وطعن الرجل بعد ذلك 5 نساء وطفلا في الشارع وبأحد المصارف، وفقا لوكالة "رويترز".

وأشار مسؤولون من ألمانيا إلى أن المتهم الذي ضبطته الشرطة في مسرح الحادث، مهاجر صومالي يبلغ من العمر 24 عاما وكان يعاني من مشكلات نفسية في السابق.

من جانبه، قال خواكيم هرمان، وزير الداخلية بولاية بافاريا، إن المسؤولين يعتقدون أن المشتبه به تصرف بمفرده، لكنهم يحققون لمعرفة ما إذا كانت له دوافع مرتبطة بتنظيم متطرف.

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