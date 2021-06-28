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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يوافق نهائيا علي قانوني الصكوك السيادية وصندوق الوقف الخيري

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي -رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا "بالوقوف" على قوانين: صندوق الطوارئ الطبية، صندوق الوقف الخيري، صندوق الصكوك السيادية، المحكمة الدستورية العليا.

 

وشهدت الجلسة العامة، ممازحة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة قائلا: "اليوم يوم الرياضة العالمي"، على خلفية التصويت على مشروعات القوانين "وقوفا".

 

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قبل موافقة النواب.. تعرف على اختصاصات مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

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قبل إقراره بالبرلمان.. 7 مخالفات تعرضك لغرامة مليون جنيه بقانون الصكوك السيادية

 

 

جاء ذلك أثناء التصويت النهائي على عدد من مشروعات القوانين التي سبق ووافق عليها المجلس في مجموعها ووردت فيها ملاحظات مجلس الدولة، كذلك إعادة المداولة في بعضها.

 

و يكون مقر صندوق الوقف الخيري مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.

- يستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.

- يستهدف إنشاء صندوق الوقف الخيري مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية.

- يستهدف أيضًا المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلًا عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع

 

 

مجلس النواب حنفى جبالى صندوق الوقف الخيري المحكمه الدستورية مشروعات الوقف الخيري

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