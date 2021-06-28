خبيرة تغذية: شرب الماء يزيد من معدل حرق الدهون

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لتحكم مريض السمنة فيما يتناوله من طعام، من خلال تناول كورس قوي يقلل الشهية.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن هناك إمكانية لتناول 3 جرعات من بعض المواد التي تقلل الشهية على مدار اليوم ، وبالتالي لن يشعر مريض السمنة بالجوع على مدار اليوم، دون الشعور بأي ضغط.



ولفتت إلى أن الكوجيك والأناسيلم يقلل الشهية، ويزيد من الشعور بالعطس، مما يؤدي غلى تناول المياه بكثرة، وهذا الأمر هام ، لأنها تزيد من معدل الحرق.





خبيرة تغذية تكشف طريقة كسر ثبات الوزن



قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك امكانية لتناول كل أنواع الأطعمة، ولكن بكميات أقل، من خلال تناول كورسات معينة، والمتابعة مع الطبيب المختص، خاصة أن هناك بعض المواد التي تقلل الشهية إلى حد كبير.



وتابعت، أن الاكل متعة عند الكثير من الطعام، خاصة الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية، وفي هذه الحالة يجب غلق الشهية من خلال تناول بعض الأعشاب.



وأضافت خبيرة التغذية العلاجية ،أن هناك ضرورة لتغير المادة الفاعلة لتقليل الشهية الخاصة بمريض السمنة، حتى لا يحدث ثبات في الوزن.







