قصة سيارة تويوتا شاركت محمود ياسين بطولة فيلم الوهم | صور

بعد 42 عاما من عرضه

من الصعب أن تعتمد البنية الأساسية لقصة أحد الأعمال الفنية، على تناول قصص بعض الأفراد التي تعاني من رهبة بسبب حادث ما قد تتحول فيما بعد إلى فوبيا ثم إلى مرض نفسي، و تتقبل الجماهير هذا العمل بصدر رحب بل وينال أيضًا إعجابهم بشكل كبير، وهذا يرجع إلى إتقان الفنان الكبير الراحل محمود ياسين في تجسيده لدور البطولة في فيلم الوهم .

فيلم الوهم

دارت أحداث فيلم الوهم حول حياة المهندس مجدي المليئة بالتخبطات النفسية، وقد جسد شخصيته الفنان محمود ياسين، يعمل كمهندس معماري ناجح، ولكن ذات يوم شاهد أمام عينيه حادثة جعلت حياته تنقلب رأسًا على عقب، حيث كان يشرف على أحد المشروعات الهندسية و إذا بأحد العمال يسقط من ارتفاع شاهق أمام ناظريه ولم يستطيع اللحاق به ولا التدخل لإنقاذه، فأصيب بفوبيا الخوف من المرتفعات التي أثرت عليه في عمله.

فيلم الوهم

اضطر مجدي للذهاب إلى طبيب نفسي حتى يتمكن من اجتياز هذه الرهبة التي أثرت على حياته، فنصحه الطبيب بالسفر إلى الإسكندرية ورؤية البحر التي تشفي الروح من الكثير من الضغوطات النفسية، ولكن هناك حدث ما زاد الأمور تعقيدًا، حيث تعرف على صفوت " عمر الحريري "، وزوجته سعاد " نيللي " حينما كانت تحاول الانتحار عن طريق الغرق في البحر وأسرع مجدي لإنقاذها، وهنا علم بأنها مصابة بمرض نفسي يدفعها للانتحار مرارًا، فتعاطف معها وحاول مساعدتها للاستشفاء، ولكن لم يدم هذا طويلًا فذات يوم قامت سعاد بالصعود إلى الفنار وإلقاء نفسها من فوقه، ولم يستطيع إنقاذها لرهبته من الأماكن المرتفعة.

فيلم الوهم

رافقت مجدي طيلة أحداث الوهم سيارة ذات تاريخ عريق كانت قد أنتجتها أحد أهم شركات صناعة السيارات اليابانية تويوتا TOYOTA، التي أسسها رائد صناعة السيارات الياباني كيشيرو تويودا في العام 1937، حيث أنشأ هذه الشركة لتصبح امتدادا لصناعات ومؤسسة والده الذي سبقه في هذا المجال.

CORONA 2000 MARK 2

قامت شركة تويوتا TOYOTA، بطرح أول سيارة لها في العام 1936، ونجح حينها نجاح منقطع النظير فحرصت الشركة اليابانية بعد ذلك على تصنيع طرازات متعددة ومتنوعة تحتوي على إمكانات متطورة، لتناسب مختلف وكافة الأذواق، ويأتي من بينها الطراز العريق كورونا TOYOTA CORONA، والذي بدأت تويوتا في تصنيعه بدء من العام 1957، حتى إصدار آخر نسخة منه في العام 2002، والذي ظهر خلال أحداث فيلم الوهم.

CORONA 2000 MARK 2

وظهرت السيارة تويوتا TOYOTA خلال أحداث فيلم الوهم من الطراز CORONA 2000 MARK 2، موديل عام 1947، والذي استمد قوته من عدة خيارات من المحركات، منها ما يتكون من 4 أسطوانات بسعة 1707 سي سي، و 1808 سي سي، 1968 سي سي، ومنها ما يتكون من 6 أسطوانات بسعة 2253 سي سي، و 2563 سي سي.

CORONA 2000 MARK 2

جدير بالذكر أن فيلم الوهم بطولة كلًا من " محمود يس، نيللي، عمر الحريري، رشوان مصطفى، عبد المنعم النمر، محمد الرملي، توفيق الكردي " وأخذت قصة هذا الفيلم من أحد مؤلفات الإنجليزي ألفريد هيتشكوك، و سيناريو وحوار أحمد صالح، و إخراج نادر جلال، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 24 سبتمبر من العام 1979.