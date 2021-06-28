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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تدخل على خط أزمة سد النهضة.. تفاصيل

روسيا تدخل على خط
روسيا تدخل على خط أزمة سد النهضة.. تفاصيل

أكد وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، خلال اتصال مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة استمرار المفاوضات حول قضية سد النهضة الإثيوبي بهدف تحقيق حل يراعي مصالح كل الأطراف.

 أزمة سد النهضة

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية إن لافروف وشكري أجريا اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا بحثا فيه "آفاق التطوير اللاحق للعلاقات الروسية المصرية التي تتميز تقليديا بطابع ودي، بما في ذلك في سياق نتائج الاجتماع المنعقد يوم 24 يونيو في موسكو للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني العلمي".

وتطرق البيان إلى أزمة سد النهضة، وشدد لافروف على "ضرورة مواصلة العملية التفاوضية بين مصر وإثيوبيا والسودان، بهدف حل الخلافات القائمة مع مراعاة مصالح كل الأطراف المنخرطة على أساس أحكام ومبادئ القانون الدولي".

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وفي وقت سابق من يوم الاثنين، بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش اجتماعات روما عددا من الملفات، وعلى رأسها ملف سد النهضة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية على حسابه بموقع تويتر "حديث جانبي للوزير سامح شكري مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش اجتماعات روما.. لتناول عدد من الملفات، وعلى رأسها ملف سد النهضة".

سد النهضة روسيا اثيوبيا ملء سد النهضة السودان وزير الخارجية سامح شكري

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