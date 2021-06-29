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بين الناس

بعدادات مسبقة الدفع.. مياه البحيرة تنتهي من وضع خطة التحول الرقمي الكامل

صدى البلد

اجتمع المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة  بمديرى الأفرع والشئون المالية بالشركة لمتابعة وبحث مشكلات الأفرع  ومتابعة  أعمال التحصيل في ظل التحول الرقمي التي تسعى له الشركة 

  

وطالب المهندس محمد سعيد نشأت  التزام الجميع بالعمل على تحصيل مستحقات الشركة  مع الأخذ بوسائل الأمان  و عدم التهاون مع أي مقصر يتسبب في إهدار مستحقات الشركة، مع تفعيل خدمة فورى لشحن العدادات مسبقة الدفع لتغطي كافة أنحاء المحافظة.

 

وأكد  أن شركة مياه البحيرة  تولى أهمية كبيرة لميكنة الخدمات التجارية للتسهيل على المواطنين وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للوصول إلى رضاء العملاء باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة .

 

وأشار أن الشركة تتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، ضمن خطة  التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، وفى إطار خطة الشركة القابضة وتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين،وذلك لتجنب الأخطاء الناتجة عن العنصر البشرى، واتاحة التحكم ومتابعة استهلاكه اضافة الى وجود نظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات، ولا يتم قطع الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية، لإعطاء فرصة للمواطنين لشحن الكارت في ثاني يوم عمل مباشر.


التحول الرقمي بمياه البحيرة 

 

كما ناشد  المهندس محمد سعيد نشأت المواطنين باستخدام تطبيق "قراءتي" الذى أطلقته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتسجيل قراءات استهلاك مياه الشرب الذي يتيح تسجيل القراءات في ظل الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الشركة طبقا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 

وأوضح نشأت فى بيان له،  أن التطبيق  يساهم في القضاء على مشكلة تراكم القراءات بالعداد حيث يُمكن العميل من متابعة استهلاكه بنفسه وبالتالي الحصول علي فاتورة مياه تُعبر عن استهلاكه الفعلي بالإضافة إلى اعتباره وسيلة لترشيد استهلاك المياه.

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