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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تعلق على وقف إطلاق النار في إقليم التيجراي

الإمارات
الإمارات

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بيانا رحبت فيه بإعلان وقف إطلاق النار في إقليم تيجراي في إثيوبيا، مؤكدة أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في البلاد.

وذكرت الوزارة الإماراتية في بيانها  أن هذا القرار يعد خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الإثيوبي في بناء مستقبل يلبي تطلعاته في السلام والازدهار، مشيرة إلى أن الحوار البناء وضمن إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون والدستور هو الطريق الوحيد لإحلال السلام الدائم وعودة الاستقرار إلى البلاد بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الإماراتية .

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية ، أمس الاثنين ، " أعلنت وقف إطلاق النار من جانب واحد" في منطقة تيجراي التي مزقتها الحرب ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية ، مع دخول مقاتلين من المتمردين إلى العاصمة الإقليمية ميكيلي ، ما أذن بانطلاق الاحتفالات في الشوارع، وفق ما ذكرت صحف دولية.

كان الانعكاس الدراماتيكي لتراجع  وانهزام قوات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بمثابة نقطة تحول في الصراع المستمر منذ ما يقرب من ثمانية أشهر في تيجراي ، والذي تقول الأمم المتحدة إنه دفع 350 ألف شخص إلى حافة المجاعة.

جاء إعلان وقف إطلاق النار في الوقت الذي سار فيه المتمردون، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم قوات دفاع تيجراي ، إلى العاصمة ميكيلي ، ما جعل الناس يخرجون ويرقصون في الشوارع بينما فر المسؤولون المحليون من المدينة.

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موعد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن بشأن أحداث إقليم تيجراي الإثيوبي

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كما جاء في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية مساء الإثنين "إعلان وقف إطلاق النار أحادي الجانب غير المشروط اعتبارًا من اليوم 28 يونيو".

وأضاف البيان أن وقف إطلاق النار سيستمر حتى نهاية "الموسم الزراعي" الحالي ويهدف إلى تسهيل الإنتاج الزراعي وتوزيع المساعدات مع السماح للمقاتلين المتمردين "بالعودة إلى الطريق السلمي".

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