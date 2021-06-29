محافظ البحيرة يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام

تنسيق الثانوي العام

ٱعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، بحد أدنى ٢٥٠ درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة .

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تحديد شرائح المجاميع تسليم ملفات الطلاب وفقاً للحد الأدنى لتنسيق مدارس كل إدارة تعليمية، للحد من التزاحم خلال التقديم، حرصاً على إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة ومنعاً لأي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة العاملين والمعلمين والطلبة وأولياء أمورهم .

وكان قد اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، منذ قليل، امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي " الإعدادية العامة"، للعام الدراسى 2020/2021 بنسبة نجاح ٧٠.٩% حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين ١٠٣٨٠٣ طالب وطالبة.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٥% حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين ٧١٨٣ طالبًا وطالبة، وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠%

والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٨١% .

قام المحافظ بالاتصال بالطلاب الأوائل وقدم لهم التهنئة متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح.

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أسماء الطلاب الأوائل على مستوى محافظة البحيرة في امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي " الإعدادية العامة"، للعام الدراسى 2020/2021، هم :-

- الطالبة سلمى خميس علي يوسف النافع من إدارة كوم حمادة مدرسة صلاح سالم الإعدادية بنات بمجموع ٢٨٠

- المركز الثانى الطالب مهند مصطفى محمد الدقاق من إدارة وادي النطرون مدرسة الشهيد رياض محمد عبد القوي سعد بمجموع ٢٧٩,٥

- المركز الثالث الطالب مازن السادات حسني سيف اليزل من إدارة شبراخيت مدرسة شبراخيت الاعدادية بنين بمجموع ٢٧٩.٥

- المركز الرابع الطالب عبد الرحمن وائل محمد علي محمد من إدارة الرحمانية مدرسة ابراهيم الصيحي الاعدادية بمجموع ٢٧٩.٥

- المركز الخامس الطالبة أسماء عبد النبي عبد الوكيل جاد الله من إدارة الدلنجات مدرسة الدلنجات الاعدادية القديمة بنات بمجموع ٢٧٩.٥

- المركز السادس الطالبة بسملة جمال سالم خميس من إدارة أبو المطامير مدرسة أبو المطامير الاعدادية بنات بمجموع ٢٧٩.٥

- المركز السابع الطالبة إيمان السيد رشاد السيد علي - إدارة مركز دمنهور مدرسة عمر نعيم الإعدادية بنات بمجموع ٢٧٩.٥

- المركز الثامن الطالب عبد الله السيد عبد الله السيد من إدارة إيتاى البارود مدرسة الشهيد عبد الباعث حامد يعقوب بمجموع ٢٧٩.٥

- المركز التاسع الطالبة نورهان عبد الرحمن حنفيش محمد من إدارة حوش عيسى مدرسة عمارة الاعدادية المشتركة بمجموع ٢٧٩.٥

- المركز العاشر الطالبة شهد شريف قطب احمد مصطفي من إدارة التحرير مدرسة الرواد الاعداديه المشتركة بمجموع ٢٧٩.٥.