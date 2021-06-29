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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة السعودية تكشف معلومات مهمة حول لقاح كورونا

التلقيح ضد كورونا
التلقيح ضد كورونا

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، على أن لقاح فيروس كورونا لا يجعل نتيجة المسحة إيجابية.

وكانت الصحة السعودية قد تلقت سؤالا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أجريت مسحة لأنني خالطت شخصًا لديه إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينما أخذت اللقاح قبل اربعة أيَّام؛ فهل يؤثر اللقاح على المسحة و يجعلها ايجابية؟".

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وقالت الصحة السعودية إن لقاح فيروس كورونا لا يجعل نتيجة المسحة إيجابية، وقد تكون الإصابة بسبب التعرض  للفيروس قبل أو بعد تلقي اللقاح مباشرة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة السعودية استقبال الراغبين في الحصول على اللقاح للفئات العمرية 12 - 18 عاماً، ضمن الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا.

وقامت صحة الباحة بإعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال الدراسات العلمية كافة، التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

أعلنت الصحة السعودية، اتاحة لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما.

وكتبت وزارة الصحة السعودية أن لقاح فايزر أصبح متاح للفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما، عقب موافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية.

ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج لعام 2021، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

 

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، منذ يومين، إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ، والذي يستمر حتى تاريخ 29 ذي القعدة الجاري.

 

وقالت الحج والعمرة إن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

 

وتضمنت خطوات المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني لموسم الحج 2021 الآتي: إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلة، ثم دخول المؤهل على البوابة الإلكترونية للتحقق من البيانات الشخصية واستعراض الضوابط والشروط، وللمتأهل إمكانية إضافة مرافق واحد ممن سبق وأن تقدم بالتسجيل.

 

كما شملت الخطوات استعراض الباقات المتاحة وحجز الباقة المناسبة، وإصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر نظام سداد ثم وصدور تصريح الحج.

 

وقالت الوزارة إن الراغبين في تغيير فئتهم بعد عملية الحجز ودفع الرسوم يمكنهم ذلك من خلال الإلغاء، ثم الحجز مرة أخرى، عن طريق البوابة الإلكترونية السعودية.

 

وأوضحت أن بإمكان من تم ترشيحه للحج هذا العام، أن يغير مدينة الإقامة إذا نفذت جميع المقاعد بالمدينة التي يقطنها، ليتمكن من الحجز واختيار ما يناسبه من باقات في المدينة الأخرى.

 

لقاح فيروس كورونا كوفيد19 فيروس كورونا المستجد لقاح فايزر الصحة السعودية

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