طارق قنديل يعتمد عضويات جديدة في فروع الاهلي
استقبلت لجنة العضوية بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بمقر النادي بالجزيرة دفعة جديدة من الراغبين في الحصول على عضوية النادي سواء العضوية العامة لكافة الفروع أو عضوية فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس.
وقامت اللجنة بمراجعة جميع المستندات بالتعاون مع إدارة الاشتراكات واستيفاء كافة الإجراءات الخاصة بقبول الأعضاء الجدد، وسط إقبال كثيف من جانب الراغبين في الحصول على عضوية فرع التجمع الخامس، مع قرب موعد افتتاحه.
وتشهد الفترة الأخيرة إقبالًا كثيفًا من الراغبين في الحصول على عضوية النادي الأهلي، للاستفادة من الطفرة الإنشائية الهائلة والخدمات، التي يحرص مجلس الإدارة على تنفيذها وتطبيقها بما يتناسب مع اسم الأهلي ويلبي طموحات أعضائه، خاصة أن مقر النادي الأهلي وفروعه تُعد الأفضل والأنسب من حيث التقسيم الجغرافي بين كل الأندية الموجودة، بالإضافة إلى أن مساحة مقر النادي أو فروعه هي الأنسب لممارسة جميع الأنشطة، فضلا عن المشروعات الإنشائية التي يجري العمل على الانتهاء منها في كافة الفروع.