موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ينتظرها بفارغ الصبر جميع طلاب الدبلومات الفنية 2021 ، خاصة بعد وصول ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ليومه الاخير اليوم الخميس في جميع محافظات الجمهورية.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2021

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، انه بالنسبة لـ موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ، فمن المقرر أن يكون بعد حوالي 10 أو 12 يوما من انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية “الدور الأول”، وذلك وفقا للخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لهذا الأمر.

وبناء على تصريحات نائب وزير التربية والتعليم ، على طلاب الدبلومات الفنية 2021 أن يترقبوا اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 من يوم 10 يوليو 2021 حتى منتصف الشهر نفسه على أقصى تقدير.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021

تعلن وزارة التربية والتعليم ، كل عام رابط نتيجة الدبلومات الفنية على موقع وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي بعد اعتماد وزير التربية والتعليم لـ نتيجة الدبلومات الفنية 2021.

ويمكن لمن يهمه الامر الوصول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم http://emis.gov.eg/ كما يمكن متابعة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 من خلال الضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس خطوة بخطوة

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ويختتم طلاب الدبلومات الفنية، ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، اليوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021.

وكان ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية، قد انطلق من يوم السبت الموافق 19 يونيو 2021 في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية.

وتنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلتزمت جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، بالكشف الحراري على طلاب الدبلومات الفنية بإستخدام اجهزة الكشف الحراري ، بالاضافة إلى توزيع الكمامات و المواد الكحولية المعقمة على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات.

كما التزم مسئولو لجان امتحانات الدبلومات الفنية طوال فترة امتحانات الدبلومات الفنية ، بتفتيش طلاب الدبلومات الفنية بالعصا الالكترونية للكشف عن المعادن والتليفونات المحمولة و وسائل الغش.

وتم إجراء امتحانات الدبلومات الفنية “ الدور الأول ” في عدد (1431) مادة امتحانية تم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب (816948)، بمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.

نائب وزير التعليم: امتحانات الدبلومات الفنية مرت بلا مشاكل

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية سارت بشكل جيد دون حدوث مشاكل .

وأضاف نائب وزير التعليم : لقد قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وكانت قد بدأت كنترولات الدبلومات الفنية 2021 ، في أعمال تقدير درجات ( تصحيح) امتحانات الدبلومات الفنية في الكنترولات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 26/6/2021 ، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أعمال التصحيح تسير على أكمل وجه بنزاهة و دقة شديدة .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه بمجرد الانتهاء من تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية في جميع الكنترولات ، وانتهاء عمليات رصد الدرجات والمراجعة النهائية ، سيتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية على وزير التربية والتعليم لـ اعتمادها رسميا استعدادا لاعلانها في المدارس وعلى موقع وزارة التربية والتعليم .