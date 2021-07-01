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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

7 قطاعات رابحة في البورصة خلال 4 جلسات.. تعرف عليها

صدى البلد

ارتفع أداء 7 قطاعات في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي الذي اقتصر على 4 جلسات بسبب تعطيل التداول اليوم الخميس احتفالا بذكري ثورة 30 يونيو.

وتصدر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 7.5%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 2.9%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.6%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.5%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.1%، ثم قطاعي العقارات والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%، 0.3%، على التوالي.

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تراجع 10 قطاعات في البورصة المصرية

فيما تراجعت 10 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 4.5%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.3%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.8%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.4%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.2%، وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5%، 0.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10256.62 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2323.01 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 0.55% مغلقًا عند مستوى 3278.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.5% مغلقًا عند مستوى 12813.25 نقطة، وصعد مؤشر التميز في ثاني أسبوع تداول بنسبة 10.72% ليغلق عند مستوى 2406.22 نقطة.
 

قطاعات البورصة 7 قطاعات البورصة المصرية 4 جلسات

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