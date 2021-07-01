مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: مبادرة حياة كريمة كشفت خيانة المنظمات الممولة

مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: مبادرة حياة كريمة كشفت خيانة المنظمات الممولة
أكد اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بكرامة الإنسان كشفت خيانة وعمالة المنظمات المشبوهة التي تهاجم مصر لتشويهها.
وتابع اللواء طيار هشام الحلبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر"، مبادرة حياة الكريمة وفرت الآلاف من فرص العمل للشباب من خلال مشاركتهم في تطوير القرى، مشيدا بدور القوات المسلحة المجتمعي والتنموي الذي يهدف للتيسير على المواطن المصري من خلال تنفيذ العديد من الإنجازات والمشروعات الطموحة لدعم التنمية الشاملة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصري.
وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن مبادرة حياة الكريمة متعددة الأبعاد منها الاقتصادي والاجتماعي والقومي وتعد فخر للمصريين، متسائلا: أليس ما يتم استهدافه من خلال هذه المبادرة يعد حق من حقوق الإنسان فلماذا لم تسلط المنظمات التي تتدعى أنها تدافع عن حقوق الإنسان الضوء على ما يتم إنجازه في هذا الملف الهام.
المشروع القومي لتطوير قرى الريف
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لدى مصر فرصة حقيقية لتطوير قدرات الصناعة وأن الأولوية للصناعة الوطنية في تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف
وقال الرئيس : " أتابع عن كثب قضية المناقصات مع الشركات التي تستهدف المشاركة في مبادرة حياة كريمة"، لافتا إلى أن "مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تطوير التعليم والصحة والاتصالات والزراعة".
وأشار السيسي إلى أن "حجم الجهد لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري كبير، وموارده كبيرة جدا، ويتم إنفاقها في مدة زمنية، أتمنى أن تكون 3 سنوات".
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لكل من ساهم وجهز لانطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سواء مؤسسات الدولة أو القوات المسلحة أو القطاع المدني، متابعا" "كل عام وأنتم طيبين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو".
وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده للمعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري: "حرصنا على بدء المشروع في مثل هذا اليوم ليكون تغيير أخر حقيقى لأكثر من نصف سكان مصر.. بنتكلم بين 50 و60 مليون انسان في الريف المصرى بنغير حياتهم".