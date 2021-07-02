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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

الفنانة دلال عبد
الفنانة دلال عبد العزيز

تصدرت الفنانة دلال عبد العزيز، مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قال الإعلامي محمد علي خير، إن الفنانة لا تستطيع الخروج من المستشفى، ولا تستطيع الوقوف على قدميها ومغادرة الفراش، ولا تستطيع أن تترك الأكسجين.


وطالب  الإعلامي محمد على خير، من جميع المصريين بالدعاء لها بالشفاء العاجل، وأن تتعافى من المشكلة الصحية التي تواجهها.

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كما أكد أن هناك مشكلة كبيرة ستواجه دلال عبد العزيز لحظة الخروج من المستشفى، وهى العلم بخبر وفاة زوجها الراحل سمير غانم.

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز، تقاوم  فيروس كورونا المستجد بعد مرور أكثر من شهرين، حيث أُعلن إصابتها به يوم 15 إبريل الماضي.

وتم حجزها في المستشفى حتى يومنا هذا، ولم تعلم دلال عبد العزيز بوفاة زوجها الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا متأثراً بفيروس كورونا أيضاً في التوقيت ذاته.

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