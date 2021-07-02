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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الصحة: مصر خالية من متحور فيروس كورونا دلتا وتسربه للبلاد وارد

المتحور دلتا
المتحور دلتا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، خلو مصر من متحور فيروس كورونا "دلتا"، وفقا لآخر تتبع يوم الثلاثاء الماضى، لافتة إلى انتشار هذا المتحور في دول عديدة، ومن الوارد جدا تسربه لمصر.

وتابعت زايد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر": “تم الانتهاء من تصنيع 650 ألف جرعة من لقاح سينوفاك - فاكسيرا المصري خلال الـ48 ساعة الماضية بطاقة تصنيعية تصل إلى 300 ألف جرعة من خلال مصنع فاكسيرا، وفي غضون الأيام القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من تصنيع 2 مليون جرعة لقاح”.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تستهدف تصنيع 80 مليون جرعة لقاح محليًا خلال الستة أشهر المقبل، مضيفة أن الهدف هو أن تكون مصر رائدة في مجال صناعة اللقاحات ضمن قائمة الدول المصنعة لها وتحويلها إلى مركز إقليمى للتصنيع قادر على إنتاج مليار جرعة لقاح سنويًا.

ولفتت إلي أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاج مصابي الضمور العضلي علي نفقة الدولة، قرار إنساني في المقام الأول، مردفة:" نشكر  الرئيس السيسي علي هذا القرار".

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الصحة: تسجيل 242 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 25 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 675 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 212059  حتى اليوم.

فيروس كورونا
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 242 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 281524 من ضمنهم 212059 حالة تم شفاؤها، و 16194 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

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