موعد حفل أحمد سعد بمهرجان جرش

يستعد الفنان أحمد سعد، لإحياء حفل غنائي ضخم، ضمن الدورة 40 لمهرجان جرش للثقافة والفنون.

ومن المقرر ان يحيي الفنان أحمد سعد، الحفل يوم 27 من الشهر الجاري، على المسرح الجنوبي.

علق المطرب أحمد سعد ، على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو يحلق شعره وذقنه بالكامل،وذلك بعد موجة من الانتقادات التي طالت إطلالته الأخيرة من جانب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" بحمد ربنا على نعمته عليا إني برجع للصواب دايما وبرجع للصح وحب الناس ليا ده ليه معنى ".

وتابع أحمد سعد :" لازم الواحد يعمل الصح في الأول وانا شايف إنه فيه آلاف الكومنتات الإيجابية والناس كانت زعلانة من اللوك الأخير بتاعي".

وأكمل أحمد سعد :" أنا همنع نفسي من أي حاجة المجتمع رافضها وفيه عرف في المجتمع لازم الواحد يحترمه ويقدره ".



ولفت أحمد سعد :" أنا عايز اكون شبه الجمهور بتاعي وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتني اتخذ قرار بحلق شعري والعودة إلى شكلي الطبيعي ".