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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جمال فياض: لا صحة للإفراج عن فضل شاكر l خاص

فضل شاكر
فضل شاكر
أحمد البهى

نفى الناقد الفني جمال فياض ما تردد عن الإفراج عن الفنان اللبناني فضل شاكر. 

وقال فياض في تصريحات خاصة: ليس صحيحا ما تردد حول الافراج عن الفنان فضل شاكر، فما زال يتم النظر في القضايا. 

وأعلن المكتب الإعلامي للفنان فضل شاكر أن الأخير تعرض، الثلاثاء الماضي، لوعكة صحية منعته من حضور الجلسة التي كانت مقررة أمام المحكمة العسكرية، من دون الكشف عن طبيعة حالته الصحية.

ولا تزال المحكمة العسكرية تتابع النظر في الملفات القضائية المتعلقة بفضل شاكر، على أن يُحسم مصير طلبات إخلاء السبيل وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

الناقد الكبير جمال فياض جمال فياض فضل شاكر

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