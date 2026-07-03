نقابة المهن السينمائية تنعى المنتج الفني ياسر صبحي وتعلن موعد تشييع الجنازة

نعت نقابة المهن السينمائية، برئاسة النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، المنتج الفني ياسر صبحي، الذي وافته المنية، معربةً عن خالص تعازيها لأسرته ولجميع زملائه في الوسط السينمائي.



وأكدت النقابة، في بيان نعي، أن الفقيد هو شقيق المنتج الفني نبيل صبحي، مقدمة تعازيها ومواساتها لأسرته، وداعيةً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



وجاء في بيان النقابة: "بكل الحزن والأسى، ندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أسرته ومحبيه الصبر والسلوان."



كما أعلنت النقابة أن صلاة الجنازة ستقام اليوم الجمعة 3 يوليو 2026، عقب صلاة العصر، في مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم تشييع جثمان الفقيد عقب الصلاة.