تأجيل جلسة فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية في لبنان وسط أنباء عن دراسة طلبات إخلاء سبيله

تتواصل التطورات القضائية المتعلقة بالفنان اللبناني فضل شاكر، بعدما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن المحكمة العسكرية تواصل النظر في طلبات إخلاء سبيله، في وقت أُرجئت جلسة كانت مقررة للنظر في أحد ملفاته بسبب تعرضه لوعكة صحية.



وقد وافقت المحكمة العسكرية على إخلاء سبيل شاكر في ثلاثة ملفات، فيما لا يزال الملف الرئيسي المرتبط بأحداث عبرا قيد الدراسة، وسط ترجيحات إعلامية بأن يصدر القرار بشأنه خلال الأيام المقبلة، إذا استكملت المحكمة إجراءاتها القانونية.



وأعلن المكتب الإعلامي للفنان فضل شاكر أن الأخير تعرض، الثلاثاء الماضي، لوعكة صحية منعته من حضور الجلسة التي كانت مقررة أمام المحكمة العسكرية، من دون الكشف عن طبيعة حالته الصحية.



ولا تزال المحكمة العسكرية تتابع النظر في الملفات القضائية المتعلقة بفضل شاكر، على أن يُحسم مصير طلبات إخلاء السبيل وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة