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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بإطلالة شبابية.. هدى المفتي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

هدي المفتي
هدي المفتي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة هدى المفتي صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت هدى المفتي الأنظار بإطلالة رياضية جذابة، حيث حازت الصورة على إعجاب متابعيها.

وتتميز هدى المفتي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة، حيث تختار ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

آخر أعمال هدى المفتي مسلسل “سوا سوا”

شاركت هدى المفتي في بطولة مسلسل “سوا سوا” إلى جانب أحمد مالك وكل من: خالد كمال ، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، سوسن بدر ، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبد العزيز مخيون.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبد الحميد.

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