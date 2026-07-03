مقتل ثلاثة أشخاص في قصف روسي استهدف مدينة سومي شمالي أوكرانيا

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأُصيب عدد آخر بجروح جراء قصف روسي استهدف مدينة سومي الواقعة شمالي أوكرانيا، بحسب ما أعلنته السلطات الأوكرانية، في أحدث تصعيد تشهده المنطقة الحدودية مع روسيا.

وقالت الإدارة العسكرية في مقاطعة سومي إن القوات الروسية شنت هجوماً على المدينة باستخدام أسلحة بعيدة المدى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بعدد من المباني والمنشآت المدنية. وأوضحت فرق الطوارئ أن عمليات الإنقاذ والإخلاء استمرت لساعات، وسط جهود للبحث عن مصابين أو عالقين تحت الأنقاض.

ووفقاً للمسؤولين المحليين، استهدف القصف مناطق مأهولة بالسكان، ما تسبب في أضرار طالت مباني سكنية ومرافق خدمية، فيما سارعت فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الهجوم لتقديم المساعدة للمصابين وتأمين المنطقة.

وتقع مدينة سومي بالقرب من الحدود الروسية، وتتعرض بشكل متكرر لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة والقصف المدفعي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، نظراً لموقعها الاستراتيجي وقربها من خطوط المواجهة.

من جانبها، لم تصدر وزارة الدفاع الروسية تعليقاً فورياً بشأن الهجوم أو الاتهامات الأوكرانية، فيما تؤكد موسكو باستمرار أن عملياتها العسكرية تستهدف منشآت عسكرية وبنى تحتية مرتبطة بالقدرات القتالية الأوكرانية، وتنفي استهداف المدنيين بشكل متعمد.

في المقابل، تتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون القوات الروسية بتنفيذ هجمات متكررة على المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية، الأمر الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين منذ بداية الحرب، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه الجبهات الشرقية والشمالية تصعيداً في العمليات العسكرية، بالتزامن مع استمرار الهجمات الجوية المتبادلة بين الجانبين، وتكثيف استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى.

وتواصل فرق الطوارئ في سومي تقييم حجم الأضرار وحصر الخسائر الناجمة عن القصف، بينما دعت السلطات السكان إلى الالتزام بإجراءات السلامة والاستجابة الفورية لصفارات الإنذار مع استمرار التهديدات الأمنية.

وتؤكد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أن استمرار القتال أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق واسعة من أوكرانيا، مع تزايد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، في ظل غياب مؤشرات على قرب التوصل إلى تسوية تنهي النزاع المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.

