سرقة 80 قارورة فنتانيل من مستشفى في روما يثير القلق بإيطاليا

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أعلنت الحكومة الإيطالية سرقة 80 قارورة من مادة "الفنتانيل" المخدرة من مستشفى إسرائيل في روما، منددة بما وصفته بـ السلوك غير المسئول للمكلفين بضمان سلامة المواد الخاضعة لإجراءات صارمة في الحفظ والرقابة.

وأوضح بيان صادر اليوم أن القوارير المسروقة من مستشفى إسرائيل في روما تكفي لتعبئة ما يقارب 20 ألف جرعة لتهريبها إلى السوق السوداء وفقا للتقديرات.

وعقد اجتماع طارئ في مقر الحكومة الإيطالية برئاسة وكيل وزارة الحكومة ألفريدو مانتوفانو، بمشاركة العديد من المسئولين ذات الصلة، للتأكيد مجددا بشأن الالتزام الصارم للتعامل مع الأدوية الخاضعة للرقابة عالية الخطورة بهدف حماية الصحة العامة ومنع تكرار حوادث مماثلة.

وبدأت النيابة العامة في روما تحقيقا في القضية بتهم السرقة وحيازة المخدرات بقصد الاتجار، وباشرت وزارة الصحة الإيطالية عملية تفتيش عبر مكاتبها، واستدعت قوات الدرك الوطني، كما أصدرت تعميما جديدا لتعزيز الرقابة على استخدام الفنتانيل وتداوله وتخزينه في المرافق الطبية والمستشفيات.

يشار إلى أن هذا المسكن الأفيوني الاصطناعي يستخدم في الطب كمخدر ومسكن للألم الحاد ويفوق المورفين بمئة ضعف ويعد هدفا جذابا لتجار المخدرات.