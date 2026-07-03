آمال ماهر لـ«صدى البلد»: المنتخب المصري أسعد كل المصريين.. وفخورة بما قدمه الأبطال

أعربت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بما يقدمه المنتخب المصري، مؤكدة أن الأداء المشرف والنتائج الإيجابية أدخلت الفرحة إلى قلوب الجماهير، وجعلت الجميع يعيش حالة من الفخر والاعتزاز.

وقالت آمال ماهر، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن المنتخب المصري نجح في صناعة حالة من السعادة بين المصريين، بفضل الروح والإصرار الذي ظهر به اللاعبون خلال مشوارهم، مؤكدة أنها فخورة بما يقدمه نجوم المنتخب.

وأضافت: "المنتخب المصري عمل حالة من السعادة، وأنا فخورة بيهم، وإن شاء الله دايمًا في نجاح."

وأكدت آمال ماهر أن الجماهير المصرية كانت في حاجة إلى هذه اللحظات المميزة، مشيرة إلى أن دعم الجمهور للاعبين كان واضحًا طوال الفترة الماضية، وهو ما منحهم دفعة قوية لتقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب.

واختتمت الفنانة تصريحاتها بتوجيه رسالة دعم وتشجيع للاعبي المنتخب، معربة عن أمنياتها باستمرار الانتصارات وتحقيق المزيد من الإنجازات، مؤكدة أن إسعاد الشعب المصري هو أكبر نجاح يمكن أن يحققه أي فريق يمثل الوطن.