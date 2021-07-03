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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الصحة مع عمرو أديب: وفرنا علاج لحالات الضمور العضلي المسجلة.. تصنيع 650 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال يومين

صدى البلد

ناقشت الدكتورة هالة زايد العديد من الموضوعات الهامة خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، ونرصد لكم خلال التقرير التالي ابرز التصريحات:

وزيرة الصحة: وفرنا علاج لحالات الضمور العضلي المسجلة في مصر حتى الآن
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي شعارها إنساني في الأساس، خاصة وأن أعداد المصابين به في مصر قليل، إلا أنه يسبب الوفاة عند الوصول لعمر معين.

وزيرة الصحة تكشف فاعلية الحصول علي لقاحين من نوعين مختلفين
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك أبحاثا أجريت في ألمانيا، وبعض دول الخليج، كشفت أنه ليس شرطًا الحصول على جرعتين من نفس نوعية اللقاح، وإمكانية تلقي جرعتين من لقاحين مختلفين.

«الصحة»: تصنيع 650 ألف جرعة من لقاح كورونا المصري خلال يومين
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، أنه سيتم الانتهاء من تصنيع 650 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك- فاكسيرا" المصري خلال الـ48 ساعة الماضية بطاقة تصنيعية تصل إلى 300 ألف جرعة من خلال مصنع فاكسيرا، لافتة إلي انه في غضون الأيام القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من تصنيع 2 مليون جرعة لقاح.


وزيرة الصحة: تطعيم المواطنين بلقاح كورونا المصنع فى مصر .. أغسطس المقبل
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ، أن مصر استقبلت أكثر من 10 ملايين  من الشحنات التى تم  توريد أموالها وتوفيرها للتطعيم للمصريين من اللقاحات، بينما الدولة تعاقدت على 120 مليون جرعة من اللقاحات.

الصحة: الدولة تعاقدت على 120 مليون جرعة من اللقاحات
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ، أن مصر استقبلت أكثر من 10 ملايين  من الشحنات التى تم  توريد فلوسها  وتوفيرها للتطعيم للمصريين من اللقاحات، بينما الدولة تعاقدت على 120 مليون جرعة من اللقاحات.

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الصحة: تسجيل 242 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 25 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 675 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 212059  حتى اليوم.

فيروس كورونا
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 242 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 281524 من ضمنهم 212059 حالة تم شفاؤها، و 16194 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ
 

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