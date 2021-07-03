مسئول طبي لبناني: قلق بالمستشفيات من انقطاع الكهرباء

قال مسئول طبي لبناني، إن مصدرالقلق الرئيسي للمستشفيات في لبنان الآن هو الكهرباء وذلك على خلفية أنباء تداولتها عدد من وسائل الاعلام اليوم تفيد بانخفاض عدد ساعات تغذية الشبكة الحكومية بالكهرباء إلى ساعتين فقط يوميا، مما قد يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن المستشفيات.



وأضاف الدكتور فراس الأبيض رئيس مستشفى رفيق الحريري الجامعي (المركز الطبي الرئيسي لمعالجة حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان) - في تصريح اليوم - أنه بالنسبة لمعظم المستشفيات في لبنان، فإن الشاغل الرئيسي حاليًا ليس متحور دلتا، ولا نقص الأدوية أوالمستلزمات، ولكن مصدر القلق الرئيسي الآن هو الكهرباء، التي بدونها لا تعمل المعدات والأجهزة الطبية.

وأوضح أنه لا يمكن للمولدات القديمة الاستمرار في العمل دون توقف، مشيرا إلى أنه في حالة تعطل الأجهزة ستكون الأرواح في خطر.



وحول وضع فيروس كورونا في لبنان، أكد فراس الأبيض أنه ليس مطمئنًا، مشيرا إلى أن عدد حالات دخول المستشفى بدأت في الازدياد، حيث كان معدل الفحوصات الإيجابية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي 4% أمس الأول، وهو أعلى معدل منذ عدة أسابيع.



وأوضح أن هناك حالتان جديدتان بين عاملين في مجال الرعاية الصحية تم تطعيمهم بالكامل سابقًا.

وكان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حمد حسن قد أعلن أمس أنه تم تسجيل تسعة إصابات وافدة من متحور دلتا من فيروس كورونا بلبنان خلال الفترة الأخيرة.