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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل إعداد الطعام للمعزين جائز شرعا ؟ .. الإفتاء تجيب

الطعام60
الطعام60

قالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن صنعُ الطعام وتقديمُه للمُعَزِّين الذين يأتون من أماكن بعيدة لا حرج فيه شرعًا، لحاجة هؤلاء المُعَزِّين إلى الضيافة، مشيرة إلى أنه يُسَنُّ أن يصنعه جيران أهل الميت أو الأقارب وأن يَكفُوا أهلَ الميتِ مُؤنةَ ذلك.

 

واستدلت اللجنة في فتوى نصية لها عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال ما حكم تقديم الطعام للمعزين الذين يأتون من أماكن أو بلاد بعيدة للتعزية والمشاركة في الدفن؟ بما رواه أبو داود في "سننه" من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لَمَّا جاء نَعيُ جعفرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ».

 

كانت دار الإفتاء قد أوضحت أن إقامة السرادقات في المآتم، من الأمور المستحدَثة التي تعارف عليها بعض الناس، ودَعَتْ إليها مقتضياتُ أحوالهم، لأجل المواساة، مضيفة أنه لا مانع منها شرعًا، ولكن لا تخصم تكاليفها من تَرِكة المتوفى، بل يتحمَّلها مَن يتبرع بها .

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قراءة الفاتحة على الأموات
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن قراءة الفاتحة على الأموات ليست بحرام بل مستحبة لأنها تفيد الميت .

وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن الجماعات المتشددة حرمت كل شئ على الناس، قائلا "عاوزين يقطعوا الميت عن أبوه وأمه وخلو الناس مبقوش يزوروا القبور".

وأشار إلى أن قراءة الفاتحة جائزة للميت لإفادتها له وعلينا أن نكثر من قراءته على الميت وكذلك نكثر زيارة القرآن، ويستحب كذلك أن نتصدق على الميت.

قراءة الفاتحة الميت قراءة الفاتحة على الأموات دار الإفتا لجنة الفتوى

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