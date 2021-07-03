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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى شعبان ناعيا رمسيس مرزوق: تاريخ كبير مشرف

رمسيس مرزوق
رمسيس مرزوق

نعى الفنان مصطفي شعبان مدير التصوير رمسيس مرزوق، الذي رحل عن عالمنا امس الجمعة عبر حسابه الرسمي علي "تويتر".


وكتب مصطفي شعبان:" وداعا الفنان الكبير ‎#رمسيس_مرزوق تاريخ كبير مشرف ، طيب الله ثراه 🙏 ".

 
رمسيس مرزوق فنان ومدير تصوير مصري شهير، حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان عام 1959 وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963 وشهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس (فرنسا) عام 1983 نال العديد من الجوائز.

وتوفي رمسيس مرزوق عن 81 عاماً بعد تعرضه إلى أزمة قلبية شديدة نقل إثرها إلى المستشفى وبرحيله فقدت السينما المصرية أحد أعمدتها وكانت أعماله بمثابة الطريق الذي يسير عليه السينمائيون.  

     
رمسيس مرزوق فنان ومدير تصوير أهم رموز التصوير السينمائي  في مصر والوطن العربي حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية وعلى شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي.

                 
حصل رمسيس مرزوق على العديد من الجوائز واشترك بتصوير مجموعة أفلام إيطالية أقام العديد من المعارض الخاصة به بمصر وروما وباريس وحصل على حوالي عشرين جائزة تقديرية.

 
ومن جانبه كتب تامر رمزي أحد المصورين السينمائيين: “توفي منذ قليل استاذي ومعلمي وصاحب الفضل عليا في كل اللي انا فيه بعد ربنا .. ابويا .. الدكتور رمسيس مرزوق .. توفي اللي صدق فيا وعلمني واداني الفرصة اكون الكاميرا مان بتاعه .. ربنا يرحمك يا حبيبي قلبي هيفضل زعلان عليك طول العمر”.


يذكر أن د. رمسيس مرزوق فنان ومدير تصوير مصري عمل لسنوات عديدة مع كبار المخرجين وعلى رأسهم المخرج  يوسف شاهين.


حصل رمسيس مرزوق على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963 وعلى شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس (فرنسا) عام 1983.


كما حصل على العديد من الجوائز وكذلك اشترك بتصوير مجموعة أفلام إيطالية وأقام العديد من المعارض الخاصة به بمصر و روما و باريس حصل على حوالي عشرين جائزة تقديرية.

  
قدم الراحل رمسيس مرزوق خلال سنوات عديدة أعمالا هامه ستظل بمثابة تاريخ يتعلم منه الأجيال ومن أبزر الأفلام التي عمل فيها رمسيس مرزوق  "بمبة كشر – الأبرياء - الجبان والحب وسقطت في بحر العسل بطولة محمود ياسين ونبيلة عبيد".

كما شارك رمسيس مرزوق، فى تصوير مجموعة من الأفلام الإيطالية وأقام العديد من المعارض الخاصة فى مصر وروما وباريس ، عمل لسنوات عديدة مع كبار المخرجين منهم يوسف شاهين، رضوان الكاشف، شريف عرفة وغيرهم وقدم على مدار مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال الهامة التى وصل عددها إلى 70 عملا ما بين السينما والتلفزيون.

مصطفى شعبان ينعى رمسيس مرزوق تاريخ كبير مشرف مدير التصوير الفنان مصطفى شعبان

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