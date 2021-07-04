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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: 3 أسباب لإنشاء قاعدة 3 يوليو

قاعدة جرجوب
قاعدة جرجوب

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن مصر تقدم تخطيط استراتيجي علي أعلي مستوي من خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو، موضحا أن مصر تسعي إلى تحقيق رؤية 2030 من خلال تحقيق الأمن الوطني القومي.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من أول وجديد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" وتقدمه الإعلامية " نيفين منصور"، أن القاعدة البحرية الجديدة استكمال لخطة التطوير التي تقوم بها الدولة للقوات المسلحة لمواجهة المخاطر التي تحيط بمصر، لافتا إلى ضرورة تعظيم قوة مصر البحرية لحماية الاستثمارات المصرية في البحر.


وأكد أنه كان لابد من إنشاء قاعدة 3 يوليو، لمواجهة ما يحدث من مخاطر، لافتا إلى أن القاعدة لتأمين السواحل ضدد الإرهاب والمهربين والهجرة غير الشرعية.


وقال العميد ياسر وهبة مقدم حفل قاعدة 3 يوليو إن قدر مصر كان ولازال مرهون دائما بقدر أمتها، ومصر تعي جيدا أن أمنها القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، حيث أنها دائما الساعية دوما حتى يسود السلام، معقبا "مصر ستكون الباقية بأذن ربي حتى يزول الزمان".

وأضاف مقدم حفل قاعدة 3 يوليو، خلال كلمته في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، أن مصر ستظل تنبض بالحياة لترفع أمتها العربية رأسها إلى عنان السماء، مستشهدا بأبيات شاعر النيل حافظ إبراهيم "أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رامي وراح سليما، كم بغت دولة عليا وجارت ثم زالت وتلك عقبة التعدي، أمن العدل أنهم يريدون الماء صفوا وأن يكدر وردي.. لا والله لن يكدر وردي".

وأشار مقدم حفل قاعدة 3 يوليو: "لسنا دعاة حروب أو صراعات أو نزاعات، ولكننا في الوقت ذاته إذا فرض علينا القتال دفاعا عن حقوقنا ومكتسبات شعبنا فنحن أهله"، مكملا أن دورس التاريخ تؤكد للقاصي والداني إن مصر وإن طال صبرها لا يمكن أبدا أن تفرط في حق من حقوقها. 

نيفين منصور من أول وجديد الحدث اليوم قاعدة 3 يوليو اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق

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