خلاف بين حلمي بكر ومدحت العدل حول أغاني المهرجانات.. فيديو

قال الموسيقار حلمي بكر، إن الأغنية عبارة عن أضلع، مؤلف وملحن وكلمات وموزع، مضيفاً أن أهم ضلع هو الجمهور.

وأضاف حلمي بكر في مداخلة عبر "زووم" مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "مفيش حد نجح عبدالوهاب وأم كلثوم وعبدالحليم غير الجمهور.

ورد السيناريست مدحت العدل على ما قاله حلمي بكر، قائلاً: "انت تقدر تمنع الكلمات اللي مش عجباك، لكن متمنعش الغناء".

وأردف مدحت العدل: "مغنيين المهرجانات بيسافروا هولندا وانجلترا، وبيغنوا بـ 60 ألف، وأغاني المهرجات بقيت اتجاه خلاص متقدرش تمنعها".

وأضاف مدحت العدل: "ابني كان بيدرس في إنجلترا، وجه ولد أمريكاني عرف ان ابني مصري، فقاله أنا بعمل ماجستير عن أغاني المهرجانات".