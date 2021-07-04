ضبط 2146 حكما قضائيا بحملة أمنية في القليوبية

واصلت مباحث مركز شرطة طوخ فى محافظة القليوبية حملاتها على القرى والبؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات والمطلوبين فى قضايا مختلفة أسفرت الحملة عن ضبط أسلحة نارية وبيضاء وتنفيذ 2146 حكما قضائيا وتولت النيابة التحقيق.

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وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث مركز شرطة طوخ تفيد قيام حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا مخدرات ومشاجرات و ضبط 3 قطع سلاح أبيض وسلاح نارى فرد خرطوش.

كما تم ضبط 2 قضية مخدرات ضبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة متهمين لأحدهما معلومات جنائية كما تمكنت الحملة التى شاركت فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 2146 حكم قضائى متنوع واخطرت النيابة فتولت التحقيق.



من ناحية أخرى أمرت نيابة طوخ فى القليوبية بحبس 18 متهما للاتجار فى المواد المخدرة 4 ايام على ذمة التحقيق ، كما أمرت النيابة بالتحفظ على الأسلحة والمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين.



وتلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة أمنية أسفرت عن ضبط 18 تاجر مخدرات و6 قطع سلاح نارى وكمية من الذخيرة وضبط 9 بلطجية بحوزتهم أسلحة بيضاء ، كما أسفرت الحملة التى شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 7146 حكم قضائى متنوع.