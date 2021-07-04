عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 2146 حكما قضائيا بحملة أمنية في القليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

واصلت مباحث مركز شرطة طوخ فى محافظة القليوبية حملاتها على القرى والبؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات والمطلوبين فى قضايا مختلفة أسفرت الحملة عن ضبط أسلحة نارية وبيضاء وتنفيذ 2146 حكما قضائيا وتولت النيابة التحقيق.

 

اقرأ أيضا:
حبس المتهمين ببيع المصوغات المقلدة فى القليوبية
 

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث مركز شرطة طوخ تفيد قيام حملة مكبرة أسفرت عن ضبط  6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا مخدرات ومشاجرات و ضبط 3  قطع سلاح أبيض وسلاح نارى فرد خرطوش.
كما تم ضبط 2 قضية مخدرات ضبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة متهمين لأحدهما معلومات جنائية كما تمكنت الحملة التى شاركت فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 2146 حكم قضائى متنوع  واخطرت النيابة فتولت التحقيق.


من ناحية أخرى أمرت نيابة طوخ فى القليوبية بحبس 18 متهما للاتجار فى المواد المخدرة 4 ايام على ذمة التحقيق ، كما أمرت النيابة بالتحفظ على الأسلحة والمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين.


وتلقى اللواء فخر العربى مدير أمن  القليوبية إخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة أمنية أسفرت عن ضبط 18 تاجر مخدرات و6 قطع سلاح نارى وكمية من الذخيرة وضبط 9 بلطجية بحوزتهم أسلحة بيضاء ، كما أسفرت الحملة التى شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام عن تنفيذ  7146  حكم قضائى متنوع.

القليوبية مدير أمن القليوبية اسلحة نارية حملة امنية تنفيذ الأحكام مركز شرطة طوخ

موضوعات متعلقة

حبس 18 متهما للاتجار بالمواد المخدرة فى القليوبية

حبس المتهمين ببيع المصوغات المقلدة فى القليوبية

ترشيحاتنا

7 توقفات.. لجنة المسابقات بالدوري السعودي تناقش جدول الموسم الجديد مع الأندية

رئيس قطاع الناشئين بـ سيراميكا كليوترا : إقبال كبير على اختبارات النادي

جامعة عين شمس تكرم أوائل الهندسة لحصولهم على الشهادة المزدوجة من البرامج الدولية المتميزة

معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

رسالة تفاؤل من الأهلي لـ الجماهير قبل مواجهة سموحة في الدوري

النيابة تستمع لأقوال الطاقم الطبي في اتهام ممرض بالتحرش بمريضة داخل مستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

الإصابات في تناقص.. مستشار الرئيس يعلن انتهاء ذروة الموجة الثالثة لـ كورونا

قرار عاجل من السعودية .. بيان هام لـ الملك سلمان .. إحباط هجوم حوثي جديد .. ماذا حدث بالرياض اليوم؟

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

تفاصيل عودة حنان ترك للسينما من جديد

الزمالك يحسم الجدل حول رحيل كارتيرون عن الفريق لقيادة الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

قرد متوحش يعتدي على طفلة داخل حمام منزلها

لتعرضها للتنمر في مباراة إنجلترا.. نصف مليون جنيه تعويضا لطفلة ألمانية مفقودة

فيديو

الأكثر إذلالا.. جنود تيجراي يسوقون 7 آلاف أسير من الجيش الإثيوبي "فيديوجراف"

"لو عيان اتعالج".. هالة صدقي تنتفض ضد زوجها سامح سامي "فيديوجراف"

ليست الأولى .. 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المنضمة للاتجاه الغربي

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ