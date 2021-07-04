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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الشرع في شاب يريد تشطيب شقته وأخذ قرض.. الإفتاء تجيب

قرض لشراء شقة
قرض لشراء شقة

شاب يريد تشطيب شقته وأخذ قرض.. سؤال ورد إلى محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن أخذ المال إذا كان لمشروع جائز لكن القرض  للطعام والشراب خطأ وغير جاشز شرعًا لأنها أموال استثمارية لتشغيل المشروعات.

شاب يريد تشطيب شقته وأخذ قرض
هل القرض حرام حال عدم وجود دخل ثابت ؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك .

أجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية قائلا: القرض من البنك ليس حراما لأنه يسمى تمويلا ومصطلح قرض خاطئ ، اما الاقتراض من شخص بفائدة فهذا حرام شرعا ولا يجوز لأنه ربا.

شاب يريد تشطيب شقته وأخذ قرض.
"ما حكم أخذ قرض لتشطيب الشقة وشراء سيارة؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وأجاب "شلبي" قائلًا: "إما أن تقوم الجهة صاحبة المال بتشطيب الشقة وتقسيط هذه التشطيبات عليك، أو تقوم الجهة بشراء السيارة وهذا كله جائز شرعًا لا شيء فيه".
 

وأضاف: "أما إذا أعطتك الجهة صاحبة المال القرض ولن يتدخلوا فى تشطيبات الشقة ولا شراء سيارة، فهذا قرض شخصي، لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة وليست أمامك أى فرصة لأى طريق للحصول على مال إلا بأخذ هذا القرض، ففي هذه الحالة يجوز أخذه ولا شيء في ذلك".


هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة 
قال الدكتور الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن السكن من قبيل الحاجات وأحيانا يكون من الضروريات، فإذا كان الاقتراض من البنك لشراء شقة للضرورة القصوى فهذا جائز.


وأضاف الورداني، خلال إجابته عن أسئلة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: "إذا كان الشخص المقترض لشراء الشقة لا يستطيع توفير ثمن الإيجار الجديد المرتفع الثمن، فهذا يجوز له الاقتراض لشراء الشقة بشرط أن يأخذ المبلغ من البنك ويشتري به الشقة مباشرة، أما إذا كان الاقتراض للاستهلاك فقط فهذا غير جائز، لأن القاعدة الفقهية تقول: " كل قرض جر نفعا فهو ربا".


سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أثناء لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأجاب وسام، قائلًا "إن القرض لسداد دين الأصل فيه عدم الجواز، إلا إذا كانت هناك ضرورة حقيقية وشديدة وليس هناك سبيل آخر للتخلص من تبعات الدين إلا أخذ هذا القرض فخذوه، ثم بعد ذلك عندما ييسر الله لك أمرك فسدده".

شاب يريد تشطيب شقته وأخذ قرض هل القرض حرام حال عدم وجود دخل ثابت هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة القرض لسداد دين الإفتاء المصرية الاقتراض من البنك لشراء شقة

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