إعلان نتيجة امتحانات أبنائنا في الخارج عبر هذا الرابط.. الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين المغتربين الدارسين للمناهج المصرية بنظام “ابناؤنا في الخارج”.

ويمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم عبر الخطوات التالية :

ادخل على الرابط التالي http://natega.sabroad.emis.gov.eg/

ادخل رقــم الجلوس أو الرقم القومي

اضغط على تسجيل الدخول للاطلاع على نتيجة الدور الاول

وكانت قد انطلقت رسميا امتحانات ابناؤنا في الخارج ، يوم السبت الموافق 3 أبريل 2021 ، و تم عقد امتحانات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام أبناؤنا في الخارج لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي (Online) بنظام الامتحان المنزلي (Take home exam)

حيث قامت وزارة التربية والتعليم بـ إتاحة امتحانات أبناؤنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط ( https://sabroad.emis.gov.eg) ، وقام الطلاب بطباعتها والإجابة عليها في المنزل ، حيث أنها قد انعقدت بنظام الكتاب المفتوح open book .

و وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ، قام الطلاب بتدوين (الاسم رباعي- رقم الجلوس- السفارة- الدولة - الصف الدراسي) على كل ورقة إجابة لكل مادة، وتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي طبقًا للمواعيد التي حددتها السفارات .



وخلال فترة امتحانات ابناؤنا في الخارج ، قالت وزارة التربية والتعليم في رسالة موجهة للطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج واولياء امورهم : يسعدنا تلقى استفساراتكم عن أى شئ يخص ورقة الأسئله من خلال التواصل :تلفونيًا : 00201007902644 - 00201221177406 -تلفونيًا / واتساب : 00201111667626