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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حذف تعليقات مسيئة عن التحرش.. الإفتاء تكشف مواقفها النهائي من الصلاة بالوشم

الافتاء
الافتاء

كشف الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، تفاصيل حذف دار الإفتاء المصرية تعليقات مسيئة على منشور حرمة التحرش على صحفتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.

 

وقال أحمد وسام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إنه تم الحذف للسياسة العامة للصفحة، مضيفا أن من يدخل بهدف التطاول لا مكان له.

 

وفي السياق نفسه كشف الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، الموقف من الوشم وحرمة الصلاة بالوشم، قائلا :"نحن ليس بصدد الحكم على الخلق بغض النظر عن أي شيء"، متابعا : الوشم المنهي عنه والمحرم شرعا وهو الذي فيه غرز بـ الإبر ويخرج الدم ويحقن بمادة صبغية ويحبس بالداخل وهذا النوع من الوشم حرام.


وتابع الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه فيه نوع من النجاسة ونطالب بإزالة الوشم وفي حالة منع هذا الأمر من قبل الطبيب يكون لا ضرر ولا ضرار.
 

وفي سايق أخر، نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من فتاوى تشغل الأذهان، وتهم كثيرا من الناس، نرصد أبرزها في تقرير يشمل على فتاوى تشغل الأذهان.

التحرش الجنسي.. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول" أرجو توجيه كلمة للشباب لوقف ظاهرة التحرش، وبيان العقاب الذي ينتظر مَن يقوم بالإتيان بتلك الأفعال في الدنيا والآخرة".
 

وقالت الدار عبر فيسبوك، أن التحرش الجنسي حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التي تَتَوجَّه همَّتها إلى التلطُّخ والتدنُّس بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ وبلا ضابط عقليٍّ أو إنساني.

 

التحرش الجنسي

وأضافت الدار: قد عظَّم الشرع الشريف من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبَّح ذلك ونفَّر منه، وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، سواء كان ذلك قولًا أو فعلًا.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس يوم النحر: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قالوا: يوم حرام، قال: «فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قالوا: بلد حرام، قال: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قالوا: شهر حرام، قال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا»، فأعادها مرارًا. أخرجه الإمام البخاري.

حكم حلق شعر الجسم للرجال .. دار الإفتاء تجيب
هل يشترط اتجاه الحيوان جهة القبلة أثناء الذبح.. دار الإفتاء تجيب
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، متحدثا عن حكم حلق شعر الجسم للرجال، إن بعض فقهاء الحنابلة أجاز إزالة الشعر بالليزر، إذا كان بغرض تقليل إزالته بالأدوات التقليدية أو إزالته بشكل نهائي.

أحمد وسام دار الإفتاء أمين الفتوى حرمة التحرش حضرة المواطن

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