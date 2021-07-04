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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الصحة يزف بشرى سارة بشأن الأطفال المصابين بـ ضمور العضلات.. فيديو

مرض ضمور العضلات
مرض ضمور العضلات

علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة على اتفاقية التعاون التي أبرمت بين وزارة الصحة  وشركة نوفارتس للأدوية  حول علاج ضمور العضلات لمن هم اقل من  عامين، وماذا سيفعل كل من كان لديه طفل مصاب في عمر أكبر من عامين قائلاً : "بالفعل تم دعوة الشركات المنتجة للأدوية لمن هم أكبر من عامين من مرضى ضمور العضلات ، وبالفعل هناك أربعة شركات وطنية تقدمت للمشاركة في  صناعة الادوية لمرضى ضمور العضلات الشوكي فوق عُمر العامين".

وعقب خالد مجاهد في مداخلة  هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة  " المُذاع على فضائية " ON" ، قائلاً: " مستمرين، وزي ماقدرنا  نوصل لتوفير علاج لمن هم أقل من عامين سوف نستطيع توفير العلاج لمن هم أكبر من عامين ".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة قائلاً :" التحدي لم يعد يتعلق بالناحية المادية ومدى القدرة على توفير العلاج، لكن في مدى تطابق الاشتراطات لمتلقي العلاج ، وذلك للاستفادة منه".

واستطرد خالد مجاهد قائلاً  :" دواء ضمور العضلات  لمن هم اكبر من عامين موجود بالفعل في السوق وبعض الشركات الوطنية تقوم بتصنيعه، لكن الوزارة  قامت بمناقصة، وتقدمت أربعة شركات للمشاركة، وسيتم اختيار الأقل في السعر   وتوفيره مجاناً على نفقة الدولى للمرضى المصابين بضمور العضلات، كما تم في العلاج الجيني لمن هم أقل من عامين ".

https://fb.watch/v/4gIAmKdGU/

 

الصحة خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ضمور العضلات شركات وطنية صناعة الادوية اخبار التوك شو

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