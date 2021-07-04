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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الانتخابات الليبية تعلن فتح سجل الناخبين حتى 31 يوليو

صدى البلد

قال عبد الستار حتيتة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، إن الحضور الليبي في مناورات قادر 2021 وافتتاح قاعدة 3 يوليو رسالة للداخل والخارج الليبي، مضيف ان مصر قوة كبيرة، وحصن للعرب.

وأضاف عبد الستار حتيته، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي لـ التليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن مفوضية الانتخابات الليبية تعلن فتح سجل الناخبين اعتبارا من اليوم وحتى 31 يوليو، لافتا إلى أنها خطوة في غاية الأهمية للأزمة الليبية ومضي ليبيا نحو الاستقرار وعلى الشعب الليبي الذهاب للجان الاقتراع.
وتابع عبد الستار حتيتة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، أن الدولة المصرية تقف بجوار ليبيا والوصول بها إلى شط الأمان دون أي حروب أو قتل ودم، مستدركا أن هناك قوة معينة وهى القوة التي تعتمد على التنظيم الدولي لجماعة الأخوان لا تريد الخير لليبيا وإفشال الوصول لقاعدة دستورية. 
وأكد عبد الستار حتيتة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، أن عدم كسر شوكة التنظيم الدولي للإخوان في ليبيا يعني أزمات متوقعة في ليبيا، موضحا أن جماعة الأخوان والجماعات الفوضوية لا يريدون وصول ليبيا للانتخابات إلا بعد ضمانات أنهم سيظلون في رأس السلطة.
 

فيما أعلن المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الأحد، أن إجراء الانتخابات الليبية سيمكن ليبيا من التخلص من التدخلات الخارجية في شئونها والتأثير عليها.

 

وقال نورلاند في كلمة مسجلة له اليوم، الأحد، إن “تسجيل الناخبين خطوة أساسية في العملية الانتخابية بليبيا”، مؤكدًا ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

 

وأضاف المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، أن إجراء الانتخابات سيمكن ليبيا من التخلص من التأثير الخارجي في شئونها.

 

وتابع: “نقدم الدعم الكامل لكل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات في ليبيا”.

 

واختتم المبعوث الأمريكي إلى ليبيا قائلًا: “الشعب الليبي أصبح لديه الآن فرصة لتحديد مصيره واستعادة دور ليبيا المهم في منطقة شمال أفريقيا”.

 

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أكد في وقت سابق من اليوم أن الحكومة ستوفر كل الدعم لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

 

وأوضح الدبيبة أن الحكومة ملتزمة بما سيتم إقراره بشأن القاعدة الدستورية للعملية الانتخابية، وحرص الحكومة على مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات.

عبد الستار حتيتة الشأن الليبي قادر 2021 الانتخابات الليبية جماعة الإخوان

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